МВС не розробляє ініціативу про обмеження соцмереж для школярів, - Клименко

Ініціативи щодо обмеження використання соціальних мереж дітьми-школярами повинні надходити насамперед від батьків та освітньої системи.

Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко сказав під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Чи будуть обмеження?

Клименко відповідав на питання, чи є з боку МВС чи СБУ ініціатива щодо обмеження або заборони користування соціальними мережами для школярів.

"Заборон ніяких ми точно не будемо готувати. Ініціатива має походити від Міністерства освіти, звичайно, від батьків, від батьківських комітетів. Батьки знають, скільки часу діти проводять в телефоні", - сказав він.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що повністю заборонити месенджер Телеграм неможливо, однак варто говорити про обмеження його впливу.

Європа посилює контроль над соцмережами

Тим часом кілька європейських країн вже працюють над обмеженнями для дітей. Іспанія, Греція, Велика Британія та Франція розглядають жорсткіші правила доступу.

Франція готує закон, який забороняє соцмережі дітям до 15 років. Британія вивчає модель заборони за прикладом Австралії.

Австралія першою у світі законодавчо встановила вікові обмеження. З грудня платформи Instagram, TikTok і YouTube там заблокували понад мільйон акаунтів.

Раніше Європарламент закликав заборонити соцмережі дітям до 16 років.

