У школах Польщі з 1 вересня заборонять користуватися мобільними телефонами дітям до 15 років

У Польщі планують заборонити використання мобільних телефонів у початкових школах з 1 вересня 2026 року.

Про це повідомила міністерка освіти Польщі Барбара Новацька, інформує Цензор.НЕТ.

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Заборона телефонів

Рішення ухвалили у прискореному режимі після розмови Новацької з прем’єр-міністром Дональдом Туском.

Міністерка зазначила, що йдеться про обмеження використання телефонів не лише під час уроків, а й на перервах.

"Винятки можливі, якщо це передбачено навчальним процесом або рішенням вчителя, але це не може бути нормою, тому що ми бачимо, наскільки діти залежні від інтернету", - заявила Новацька.

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Тривожні результати дослідження

Вона нагадала, що дослідження, проведене Міністерством національної освіти, демонструє, що 71% підлітків у Польщі вважають себе залежними від смартфонів, а 60% скаржаться на хронічну втому.

Міністерка також зазначила, що 73% дітей віком 12-14 років знають, де знайти порнографічний контент в інтернеті, а 26% дітей 7-12 років уже мали з ним контакт. Також 44% підлітків не вміють відрізняти правдиву інформацію від фейків, а 47% стикалися зі шкідливим контентом у соцмережах.

Довідково

Початкова школа у Польщі - це обов'язкова, безкоштовна 8-річна освіта для дітей віком від 7 до 15 років (1–8 класи).

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