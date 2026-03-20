Лукашенко пообещал поехать на заседание Совета мира в США: они очень настаивали
Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал лично приехать в США для участия в заседании Совета мира.
Об этом сообщает БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
В частности, Лукашенко рассказал, что обещал американской стороне посетить предстоящее заседание Совета мира.
"Они очень настаивали, чтобы я приехал на очередное заседание Совета мира. Я им сказал открыто и честно, почему не смог посетить (первое заседание, которое состоялось в Вашингтоне 19 февраля. – Ред.). Это не только потому, что там график, еще что-то", – сказал он.
В чем причина
По словам Лукашенко, главной причиной, почему он тогда не полетел в США, была внезапная проверка боеготовности Вооруженных сил, проводившаяся в Беларуси.
"Поэтому я пообещал, что в ближайшее время, когда у вас будет проходить мероприятие, мы встретимся", – добавил он.
Результаты визита посланника Трампа в Беларусь
- Отметим, что после встречи с Лукашенко Коул объявил о снятии санкций с нескольких белорусских банков и предприятий, производящих калийные удобрения.
- После встречи с Коулом самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко также освободил группу политзаключенных – часть из них доставят в Литву.
Це вже повний пердімонокль чи супер хитра спецоперація по відриву бульбашів від рф ?