Лукашенко говорит, что Мелания Трамп просила его поговорить с Путиным о похищенных Россией украинских детях

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что первая леди США Мелания Трамп просила его поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу похищенных Россией украинских детей.

Заявление Лукашенко приводит белорусское государственное информагентство БЕЛТА, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас вот Мелания передала список детей, которые вследствие войны в Украине потерялись в России. И просит меня, чтобы во время встречи с Владимиром Путиным я передал этот список, поговорил с ним, чтобы мы нашли в России этих детей... Нашли и отдали Украине", — сказал диктатор Беларуси.

Лукашенко говорит, что якобы ответил согласием на просьбу Мелании Трамп.

"Если Мелания просит, я эту позицию донесу старшему брату, без вопросов. Но бороться за это не буду, потому что я не знаю, есть ли эти дети или нет, правда ли это, и кто передал эти списки. Для меня это несложно – я передам, поговорим на эту тему", – добавил лидер Беларуси.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что первая леди США заявила об активной работе над возвращением украинских детей, которых незаконно вывезли в Россию.

