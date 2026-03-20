Лукашенко говорит, что Мелания Трамп просила его поговорить с Путиным о похищенных Россией украинских детях
Диктатор Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что первая леди США Мелания Трамп просила его поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу похищенных Россией украинских детей.
Заявление Лукашенко приводит белорусское государственное информагентство БЕЛТА, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сейчас вот Мелания передала список детей, которые вследствие войны в Украине потерялись в России. И просит меня, чтобы во время встречи с Владимиром Путиным я передал этот список, поговорил с ним, чтобы мы нашли в России этих детей... Нашли и отдали Украине", — сказал диктатор Беларуси.
Лукашенко говорит, что якобы ответил согласием на просьбу Мелании Трамп.
"Если Мелания просит, я эту позицию донесу старшему брату, без вопросов. Но бороться за это не буду, потому что я не знаю, есть ли эти дети или нет, правда ли это, и кто передал эти списки. Для меня это несложно – я передам, поговорим на эту тему", – добавил лидер Беларуси.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что первая леди США заявила об активной работе над возвращением украинских детей, которых незаконно вывезли в Россию.
