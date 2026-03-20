РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11410 посетителей онлайн
Новости Похищение детей Россией
485 5

Лукашенко говорит, что Мелания Трамп просила его поговорить с Путиным о похищенных Россией украинских детях

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что первая леди США Мелания Трамп просила его поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу похищенных Россией украинских детей.

Заявление Лукашенко приводит белорусское государственное информагентство БЕЛТА, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Сейчас вот Мелания передала список детей, которые вследствие войны в Украине потерялись в России. И просит меня, чтобы во время встречи с Владимиром Путиным я передал этот список, поговорил с ним, чтобы мы нашли в России этих детей... Нашли и отдали Украине", — сказал диктатор Беларуси.

Лукашенко говорит, что якобы ответил согласием на просьбу Мелании Трамп.

"Если Мелания просит, я эту позицию донесу старшему брату, без вопросов. Но бороться за это не буду, потому что я не знаю, есть ли эти дети или нет, правда ли это, и кто передал эти списки. Для меня это несложно – я передам, поговорим на эту тему", – добавил лидер Беларуси.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что первая леди США заявила об активной работе над возвращением украинских детей, которых незаконно вывезли в Россию.

Автор: 

дети (6740) Лукашенко Александр (3595) россия (96911) Трамп Мелания (20)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
******* шо дихає.
показать весь комментарий
20.03.2026 20:21 Ответить
При американському чмоні Бараку Обамі, вивозила дітей з 2014 по 2016 рік доктор Ліза, Елізаветта Глінка, громадянка США. І все було у Штатах зашибісь.
показать весь комментарий
20.03.2026 20:25 Ответить
а Лізаветта вивозила цілими дитбудинками
показать весь комментарий
20.03.2026 20:46 Ответить
Лукашенко 20.03.2026 :
«Я вигідний президент для Білорусі. Вигідний у тому, що я не тримаюся за владу. Якщо хтось інакше думає - повний дурень. Я не думаю про те, як її зберегти».
показать весь комментарий
20.03.2026 20:26 Ответить
 
 