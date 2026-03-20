Лукашенко каже, що Меланія Трамп просила його поговорити з Путіним щодо викрадених Росією українських дітей

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що перша леді США Меланія Трамп просила його поговорити із російським диктатором Володимиром Путіним щодо викрадених Росією українських дітей.

Заяву Лукашенка наводить білоруське державне інформагентство БЕЛТА, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Зараз ось Меланія передала список дітей, які внаслідок війни в Україні загубилися в Росії. І просить мене, щоб під час зустрічі з Володимиром Путіним я передав цей список, поговорив із ним, щоб ми знайшли в Росії цих дітей... Знайшли і віддали Україні",- сказав диктатор Білорусі.

Лукашенко каже, що нібито відповів згодою на прохання Меланії Трамп.

"Якщо Меланія просить, я цю позицію доведу старшому братові, не питання. Але боротися за це не буду, бо я не знаю, чи є ці діти чи ні, чи це правда, і хто передав ці списки. Це мені нескладно – я передам, поговоримо на цю тему", - додав керманич Білорусі.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що перша леді США заявила про активну роботу над поверненням українських дітей, яких незаконно вивезли до Росії.

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