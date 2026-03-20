Лукашенко пообіцяв поїхати на засідання Ради миру до США: Вони дуже наполягали

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв особисто приїхати до США для участі в засіданні Ради миру.

Про це повідомляє БЕЛТА, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, Лукашенко розповів, що обіцяв американській стороні відвідати майбутнє засідання Ради миру.

"Вони дуже наполягали, щоб я приїхав на чергове засідання Ради миру. Я їм сказав відкрито й чесно, чому не зміг відвідати (перше засідання, яке відбулося у Вашингтоні 19 лютого. – Ред.). Це не лише тому, що там графік, ще щось", – сказав він.

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У чому причина

За словами Лукашенка, головною причиною, чому він тоді не полетів до США, була раптова перевірка боєготовності Збройних сил, що проводилася в Білорусі.

"Тому я пообіцяв, що найближчим часом, коли у вас відбуватиметься захід, ми зустрінемося", – додав він.

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