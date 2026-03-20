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Лукашенко пообіцяв поїхати на засідання Ради миру до США: Вони дуже наполягали

Лукашенко пообіцяв поїхати на Раду миру

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв особисто приїхати до США для участі в засіданні Ради миру.

Про це повідомляє БЕЛТА, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, Лукашенко розповів, що обіцяв американській стороні відвідати майбутнє засідання Ради миру.

"Вони дуже наполягали, щоб я приїхав на чергове засідання Ради миру. Я їм сказав відкрито й чесно, чому не зміг відвідати (перше засідання, яке відбулося у Вашингтоні 19 лютого. – Ред.). Це не лише тому, що там графік, ще щось", – сказав він.

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У чому причина

За словами Лукашенка, головною причиною, чому він тоді не полетів до США, була раптова перевірка боєготовності Збройних сил, що проводилася в Білорусі.

"Тому я пообіцяв, що найближчим часом, коли у вас відбуватиметься захід, ми зустрінемося", – додав він.

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Результати візиту посланця Трампа в Білорусь

  • Зазначимо, що після зустрічі з Лукашенком Коул оголосив про зняття санкцій з кількох білоруських банків та підприємств, які виробляють калійні добрива.
  • Після зустрічі з Коулом самопроголошений президент Білорусі Лукашенко також звільнив групу політв'язнів - частину з них доставлять до Литви.

Автор: 

Лукашенко Олександр (2722) США (26851) Рада миру (34)
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Топ коментарі
+9
і це не буде предел рудому ******* - далі буде...
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20.03.2026 20:34 Відповісти
+6
Угорщина, Словаччина і Білорусь відомі своїми могутніми флотами!
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20.03.2026 21:01 Відповісти
+5
Доречі , я не розумію, чому « Рада світу» не допомагає розблокувати Ормузьку протоку? Сподіваюсь , що хоч картопляний фюрер допоможе! Тільки на нього надія! 😉
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20.03.2026 20:48 Відповісти

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