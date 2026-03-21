Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 286 940 человек (+1 240 за сутки), 11 790 танков, 38 608 артсистем, 24 262 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 286 940 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.03.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 286 940 (+1 240) человек

танков – 11 790 (+1) шт.

боевых бронированных машин – 24 262 (+8) шт.

артиллерийских систем – 38 608 (+39) шт.

РСЗО – 1 691 (+0) шт.

средства ПВО – 1 333 (+0) ед.

самолетов – 435 (+0) шт.

вертолетов – 350 (+1) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 188 985 (+1 781) шт.

крылатые ракеты – 4 468 (+0) шт.

корабли / катера – 33 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 84 518 (+144) шт.

специальная техника – 4 096 (+0) ед.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский Z-блогер Романов заявил о гибели всех окруженных в Купянске оккупантов