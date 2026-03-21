Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 286 940 человек (+1 240 за сутки), 11 790 танков, 38 608 артсистем, 24 262 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 286 940 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.03.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 286 940 (+1 240) человек
  • танков – 11 790 (+1) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 262 (+8) шт.
  • артиллерийских систем – 38 608 (+39) шт.
  • РСЗО – 1 691 (+0) шт.
  • средства ПВО – 1 333 (+0) ед.
  • самолетов – 435 (+0) шт.
  • вертолетов – 350 (+1) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 188 985 (+1 781) шт.
  • крылатые ракеты – 4 468 (+0) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 84 518 (+144) шт.
  • специальная техника – 4 096 (+0) ед.

Минув 4413 день москальсько-української війни.
192! одиниці знищеної техніки, 1! пєпєлац та 1240! чумардосів за день.
Броня, логістика та арта норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 286 000 це більше ніж все населення такого регіону як Хабаровський край.
21.03.2026 07:48
На пітьмі тривожно:

21.03.2026 07:40
+6
буде тобі враже так як ЗСУ скаже
21.03.2026 07:35
буде тобі враже так як ЗСУ скаже
21.03.2026 07:35
На пітьмі тривожно:

21.03.2026 07:40
Постачання дронів - критичне для нас.
Тому і горів завод в Чехії.
І ще не один загориться.
Якби Китай був повністю на боці русні, йому було б достатньо на півроку заблокувати постачання ВСІХ позицій БПЛА, крім як на росію. І росія б за ці півроку перемогла.
21.03.2026 08:20
З кракаділа шкуру здерли..
21.03.2026 07:52
20 тисяч чумардосів з початку місяця,
логістика перевалила за 4 тис і завтра буде новий місячний рекод, а судячі з тенденції п'ять тисяч за місяць не питання, питання чи буде шість (вчора писав що місячний рекорд на разі 4 104 одиниці - квітень 25-го), ну і звісно два гелікоптери. Особливо вчорашній, за шіснадцять лямів зелені - Ка-52 "летающий танк", "Аллигатор" лучший вертолет в мире, убийца танков - анлогавнет одним словом
21.03.2026 08:11
1. не зрозуміло, чому "літаючий танк" - броні в нього ж немає ніде, окрім вологих еротичних фантазій засрашинців.
2. об'єктивного контролю на цей збитий літаючий гроб стільки, що в зведення потрапив вже на наступний день. файно!
21.03.2026 08:44
Дрон ЗСУ це даже краще як праща Давида !
21.03.2026 08:19
