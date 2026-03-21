Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 286 940 осіб (+1 240 за добу), 11 790 танків, 38 608 артсистем, 24 262 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 285 700 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 286 940 (+1 240) осіб
- танків – 11 790 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 262 (+8) од.
- артилерійських систем – 38 608 (+39) од.
- РСЗВ – 1 691 (+0) од.
- засоби ППО – 1 333 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+1) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 188 985 (+1 781) од.
- крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 84 518 (+144) од.
- спеціальна техніка – 4 096 (+0) од.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
192! одиниці знищеної техніки, 1! пєпєлац та 1240! чумардосів за день.
Броня, логістика та арта норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 286 000 це більше ніж все населення такого регіону як Хабаровський край.