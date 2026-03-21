Схему выезда за границу через фиктивное отцовство раскрыли в Днепре. ФОТО

В Днепре правоохранители раскрыли схему незаконного выезда за границу во время военного положения посредством фиктивного оформления отцовства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, в 2023 году жительница города, имеющая двоих детей в возрасте 10 и 5 лет, согласилась оформить отцовство на знакомого военнообязанного мужчину. При этом она была лишена родительских прав в отношении младшего ребенка.

После оформления документов мужчина, у которого была собственная семья и ребенок, официально стал отцом еще двоих детей. Это дало ему основания для выезда за пределы Украины во время военного положения.

Как отмечается, уже через месяц после оформления отцовства он покинул территорию Украины.

О схеме стало известно в 2025 году, когда в детский дом, где находился младший мальчик, обратилась семья с намерением его усыновить. При проверке документов выяснилось, что у ребенка есть формально записанный отец.

Под процессуальным руководством Западной окружной прокуратуры города Днепра женщине сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лица через государственную границу Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

В прокуратуре напоминают, что в соответствии со статьей 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

