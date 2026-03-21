РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8481 посетитель онлайн
Новости Выезд мужчин за границу
757 4

Схему выезда за границу через фиктивное отцовство раскрыли в Днепре. ФОТО

В Днепре правоохранители раскрыли схему незаконного выезда за границу во время военного положения посредством фиктивного оформления отцовства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным следствия, в 2023 году жительница города, имеющая двоих детей в возрасте 10 и 5 лет, согласилась оформить отцовство на знакомого военнообязанного мужчину. При этом она была лишена родительских прав в отношении младшего ребенка.

подозрение

Подробности

После оформления документов мужчина, у которого была собственная семья и ребенок, официально стал отцом еще двоих детей. Это дало ему основания для выезда за пределы Украины во время военного положения.

Как отмечается, уже через месяц после оформления отцовства он покинул территорию Украины.

О схеме стало известно в 2025 году, когда в детский дом, где находился младший мальчик, обратилась семья с намерением его усыновить. При проверке документов выяснилось, что у ребенка есть формально записанный отец.

Что дальше?

Под процессуальным руководством Западной окружной прокуратуры города Днепра женщине сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лица через государственную границу Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

В прокуратуре напоминают, что в соответствии со статьей 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

Автор: 

уклонисты (1255) Днепропетровская область (4953)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
СХЕМА ця передбачає задіяння не однієї посадової особи, яка переховується десь у погребі і має доступ до державних реєстрів…????
У єрмака і татарова та екс-керувальника ДПСУ та УДО, наявні конкуренти!?!?
показать весь комментарий
21.03.2026 11:06 Ответить
Який безсовіснний, прошмигнув мимо каси.
показать весь комментарий
21.03.2026 11:43 Ответить
Тому й слідство Потужне. Це ж ціла схема мимо каси, як так.
показать весь комментарий
21.03.2026 11:57 Ответить
Запобіжний захід? Може хай служить..
Наче б то прав материнських її позбавили
показать весь комментарий
21.03.2026 11:55 Ответить
 
 