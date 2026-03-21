Схему виїзду за кордон через фіктивне батьківство викрили у Дніпрі. ФОТО

У Дніпрі правоохоронці викрили схему незаконного виїзду за кордон під час воєнного стану через фіктивне оформлення батьківства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними слідства, у 2023 році мешканка міста, яка має двох дітей віком 10 і 5 років, погодилася оформити батьківство на знайомого військовозобов’язаного чоловіка. Водночас вона була позбавлена батьківських прав щодо молодшої дитини.

Читайте: У Німеччині різко зросла кількість українських чоловіків-біженців

Подробиці

Після оформлення документів чоловік, який мав власну сім’ю та дитину, офіційно став батьком ще двох дітей. Це дало йому підстави для виїзду за межі України під час воєнного стану.

Як зазначається, вже за місяць після оформлення батьківства він залишив територію України.

Про схему стало відомо у 2025 році, коли до дитячого будинку, де перебував молодший хлопчик, звернулася родина з наміром його усиновити. Під час перевірки документів з’ясувалося, що у дитини є формально записаний батько.

Також читайте: За $10 тисяч обіцяв виїзд за кордон ухилянту "під виглядом священника": у Києві затримали ділка

Що далі?

За процесуального керівництва Західної окружної прокуратури міста Дніпра жінці повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню особи через державний кордон України.

Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

У прокуратурі нагадують, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посадовців держінституту в Києві підозрюють у схемі "бронювання" і виправдовуванні агресії РФ, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж