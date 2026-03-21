Обстрелы Днепропетровщины: удары по Никополю и Синельниковскому району

Российские войска более 10 раз обстреляли Синельниковский и Никопольский районы. Есть возгорания, повреждена пожарная часть и объекты в населенных пунктах области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа.

Никопольский район

Враг не прекращает атаки дронами и артиллерией.

Оккупанты наносили удары по райцентру, Покровской сельской и Марганецкой громадам.

Синельниковский район

Армия РФ применила FPV-дроны. В Межевской громаде горело пожарное депо.

В Покровской громаде также произошел пожар. Повреждено здание, которое не эксплуатировалось.

