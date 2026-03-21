Обстрелы Днепропетровщины: удары по Никополю и Синельниковскому району
Российские войска более 10 раз обстреляли Синельниковский и Никопольский районы. Есть возгорания, повреждена пожарная часть и объекты в населенных пунктах области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа.
Никопольский район
Враг не прекращает атаки дронами и артиллерией.
Оккупанты наносили удары по райцентру, Покровской сельской и Марганецкой громадам.
Синельниковский район
Армия РФ применила FPV-дроны. В Межевской громаде горело пожарное депо.
В Покровской громаде также произошел пожар. Повреждено здание, которое не эксплуатировалось.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль