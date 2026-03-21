Обстріли Дніпропетровщини: удари по Нікополю та Синельниківському району
Російські війська понад 10 разів обстріляли Синельниківський і Нікопольський райони. Є займання, пошкоджена пожежна частина та об’єкти в громадах області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.
Нікопольський район
Ворог не припиняє атак дронами й артилерією.
Окупанти цілили по райцентру, Покровській сільській та Марганецькій громадах.
Синельниківський район
Армія РФ застосувала FPV-дрони. У Межівській громаді горіло пожежне депо.
У Покровській громаді також сталася пожежа. Пошкоджена будівля, що не експлуатувалася.
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