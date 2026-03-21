Обстріли Дніпропетровщини: удари по Нікополю та Синельниківському району

Російські війська понад 10 разів обстріляли Синельниківський і Нікопольський райони. Є займання, пошкоджена пожежна частина та об’єкти в громадах області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

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Нікопольський район

Ворог не припиняє атак дронами й артилерією.

Окупанти цілили по райцентру, Покровській сільській та Марганецькій громадах.

Синельниківський район

Армія РФ застосувала FPV-дрони. У Межівській громаді горіло пожежне депо.

У Покровській громаді також сталася пожежа. Пошкоджена будівля, що не експлуатувалася.

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