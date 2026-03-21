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Новини Аварійні знеструмлення
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Блекаут у Чернігові та області: знеструмлено 430 тисяч абонентів

Знеструмлення у Чернігові 21 березня

Вранці 21 березня  внаслідок ударів Росії по енергетичній інфраструктурі повністю знеструмлений Чернігів. Відключення світла фіксуються і в області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Чернігівської міської ради.

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"Чернігів повністю знеструмлено внаслідок ударів Російської Федерації по енергетичній інфраструктурі (обʼєкти на території області)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається,  що всі об’єкти критичної та соціальної інфраструктури переходять на роботу від альтернативних джерел живлення.

Раніше повідомлялось, що ворог завдав ударів по енергооб'єкту у Ніжинському районі.

Внаслідок удару знеструмлено 430 тисяч абонентів у Ніжинському, Прилуцькому та Чернігівському районах. Енергетики вже приступили до аварійно-відновлювальних робіт.

У Чернігові перестали працювати тролейбуси

Управління транспорту, транспортної інфраструктури та звʼязку повідомило, що сьогодні у зв’язку з відсутністю напруги, усі тролейбусні маршрути, крім маршруту № 11, тимчасово не працюють.

Рух тролейбусів буде відновлено після стабілізації ситуації.

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Затримка поїздів

Через відсутність напруги в контактній мережі низка поїздів затримується на Чернігівщині, повідомили в "Укрзалізниці"

Йдеться про:

  • №6301 Ніжин – Чернігів;
  • №6449 Конотоп – Ніжин;
  • №6302 Чернігів – Ніжин;
  • №6452 Ніжин – Конотоп;
  • №886 Славутич – Київ-Волинський;
  • №6101 Путивль – Конотоп;
  • №6541 Кролевець – Конотоп.
  • №6907 Ніжин – Київ курсує від станції Січових Стрільців із затримкою 57 хвилин;
  • №6903 Ніжин – Київ-Волинський прямує із затримкою 25 хвилин;
  • №6905 Ніжин – Київ-Пасажирський затримався на 30 хвилин із міркувань безпеки. Вже в дорозі.

"Просимо уважно слухати залізничників та оголошення на станціях і дбати про безпеку",- зазначили в "Укрзалізниці".

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Автор: 

обстріл (34709) Чернігів (906) знеструмлення (124) Чернігівська область (1401) Чернігівський район (199)
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Топ коментарі
+13
Не ми віддали, в віддав Він і навіть не запитав в наріду. Бо там його нерухомість, гроші, друзі, батьки. А тут мабуть залишилося обдурене стадо і годівничка.
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21.03.2026 10:05 Відповісти
+10
То по курську щось полетить? Чи по смолєнску? Чи як завжди тільки по бєлгороду? За кожне окреме місто України повинно страждати окреме місто на кацапстані.
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21.03.2026 09:41 Відповісти
+10
Зеленський:"В усьому винен Порошенко!"
Жителі Чернігова та області:"Так Порошенко вже сьомий рік як не президент."
Зеленський:"В усьому винен Кличко!"
Жителі:"Кличко мер Києва."🤦‍♂️🤦‍♀️
Зеленський:"В усьому винен Атрошенко!"
Жителі:"Ви усунули Атрошенка з посади в 2023 році і призначили "свого" голову ВЦА."
Зеленський:"Справді???😳 Тоді винних немає!"🤷‍♂️
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21.03.2026 10:04 Відповісти

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