Блекаут у Чернігові та області: знеструмлено 430 тисяч абонентів

Вранці 21 березня внаслідок ударів Росії по енергетичній інфраструктурі повністю знеструмлений Чернігів. Відключення світла фіксуються і в області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Чернігівської міської ради.

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"Чернігів повністю знеструмлено внаслідок ударів Російської Федерації по енергетичній інфраструктурі (обʼєкти на території області)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі об’єкти критичної та соціальної інфраструктури переходять на роботу від альтернативних джерел живлення.

Раніше повідомлялось, що ворог завдав ударів по енергооб'єкту у Ніжинському районі.

Внаслідок удару знеструмлено 430 тисяч абонентів у Ніжинському, Прилуцькому та Чернігівському районах. Енергетики вже приступили до аварійно-відновлювальних робіт.

У Чернігові перестали працювати тролейбуси

Управління транспорту, транспортної інфраструктури та звʼязку повідомило, що сьогодні у зв’язку з відсутністю напруги, усі тролейбусні маршрути, крім маршруту № 11, тимчасово не працюють.

Рух тролейбусів буде відновлено після стабілізації ситуації.

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Затримка поїздів

Через відсутність напруги в контактній мережі низка поїздів затримується на Чернігівщині, повідомили в "Укрзалізниці"



Йдеться про:

№6301 Ніжин – Чернігів;

№6449 Конотоп – Ніжин;

№6302 Чернігів – Ніжин;

№6452 Ніжин – Конотоп;

№886 Славутич – Київ-Волинський;

№6101 Путивль – Конотоп;

№6541 Кролевець – Конотоп.

№6907 Ніжин – Київ курсує від станції Січових Стрільців із затримкою 57 хвилин;

№6903 Ніжин – Київ-Волинський прямує із затримкою 25 хвилин;

№6905 Ніжин – Київ-Пасажирський затримався на 30 хвилин із міркувань безпеки. Вже в дорозі.

"Просимо уважно слухати залізничників та оголошення на станціях і дбати про безпеку",- зазначили в "Укрзалізниці".

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