Блекаут у Чернігові та області: знеструмлено 430 тисяч абонентів
Вранці 21 березня внаслідок ударів Росії по енергетичній інфраструктурі повністю знеструмлений Чернігів. Відключення світла фіксуються і в області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Чернігівської міської ради.
"Чернігів повністю знеструмлено внаслідок ударів Російської Федерації по енергетичній інфраструктурі (обʼєкти на території області)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що всі об’єкти критичної та соціальної інфраструктури переходять на роботу від альтернативних джерел живлення.
Раніше повідомлялось, що ворог завдав ударів по енергооб'єкту у Ніжинському районі.
Внаслідок удару знеструмлено 430 тисяч абонентів у Ніжинському, Прилуцькому та Чернігівському районах. Енергетики вже приступили до аварійно-відновлювальних робіт.
У Чернігові перестали працювати тролейбуси
Управління транспорту, транспортної інфраструктури та звʼязку повідомило, що сьогодні у зв’язку з відсутністю напруги, усі тролейбусні маршрути, крім маршруту № 11, тимчасово не працюють.
Рух тролейбусів буде відновлено після стабілізації ситуації.
Затримка поїздів
Через відсутність напруги в контактній мережі низка поїздів затримується на Чернігівщині, повідомили в "Укрзалізниці"
Йдеться про:
- №6301 Ніжин – Чернігів;
- №6449 Конотоп – Ніжин;
- №6302 Чернігів – Ніжин;
- №6452 Ніжин – Конотоп;
- №886 Славутич – Київ-Волинський;
- №6101 Путивль – Конотоп;
- №6541 Кролевець – Конотоп.
- №6907 Ніжин – Київ курсує від станції Січових Стрільців із затримкою 57 хвилин;
- №6903 Ніжин – Київ-Волинський прямує із затримкою 25 хвилин;
- №6905 Ніжин – Київ-Пасажирський затримався на 30 хвилин із міркувань безпеки. Вже в дорозі.
"Просимо уважно слухати залізничників та оголошення на станціях і дбати про безпеку",- зазначили в "Укрзалізниці".
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Жителі Чернігова та області:"Так Порошенко вже сьомий рік як не президент."
Зеленський:"В усьому винен Кличко!"
Жителі:"Кличко мер Києва."🤦♂️🤦♀️
Зеленський:"В усьому винен Атрошенко!"
Жителі:"Ви усунули Атрошенка з посади в 2023 році і призначили "свого" голову ВЦА."
Зеленський:"Справді???😳 Тоді винних немає!"🤷♂️