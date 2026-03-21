Блэкаут в Чернигове и области: без электричества остались 430 тысяч абонентов

Отключение электричества в Чернигове 21 марта

Утром 21 марта в результате ударов России по энергетической инфраструктуре Чернигов полностью остался без электричества. Отключения света фиксируются и в области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета.

"Чернигов полностью обесточен в результате ударов Российской Федерации по энергетической инфраструктуре (объекты на территории области)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все объекты критической и социальной инфраструктуры переходят на работу от альтернативных источников питания.

Ранее сообщалось, что враг нанес удары по энергообъекту в Нежинском районе.

В результате удара обесточены 430 тысяч абонентов в Нежинском, Прилуцком и Черниговском районах. Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам.

В Чернигове перестали работать троллейбусы

Управление транспорта, транспортной инфраструктуры и связи сообщило, что сегодня в связи с отсутствием напряжения все троллейбусные маршруты, кроме маршрута № 11, временно не работают.

Движение троллейбусов будет возобновлено после стабилизации ситуации.

Задержка поездов

Из-за отсутствия напряжения в контактной сети ряд поездов задерживается в Черниговской области, сообщили в "Укрзализныце"

Речь идет о:

  • №6301 Нежин – Чернигов;
  • №6449 Конотоп – Нежин;
  • №6302 Чернигов – Нежин;
  • №6452 Нежин – Конотоп;
  • №886 Славутич – Киев-Волынский;
  • №6101 Путивль – Конотоп;
  • №6541 Кролевец – Конотоп.
  • №6907 Нежин – Киев курсирует от станции Сечевых Стрельцов с задержкой 57 минут;
  • №6903 Нежин – Киев-Волынский следует с задержкой 25 минут;
  • №6905 Нежин – Киев-Пассажирский задержался на 30 минут по соображениям безопасности. Уже в пути.

"Просим внимательно слушать железнодорожников и объявления на станциях и заботиться о безопасности", - отметили в "Укрзализныце".

обстрел Чернигов обесточивание Черниговская область Черниговский район
То по курську щось полетить? Чи по смолєнску? Чи як завжди тільки по бєлгороду? За кожне окреме місто України повинно страждати окреме місто на кацапстані.
мєсць за бєлгарад??? удар вазмєздія???

Боже, які ж вони КОНЧЕНІ....
21.03.2026 09:54 Ответить
Атветочка по масковії! Ядеркою, ядеркою їх! Де томагавки, курви!?
Там доречі ще сніг,і атапітєльний сезон ще триває(((
21.03.2026 09:53 Ответить
ми все арабам віддали.
так шо.....
21.03.2026 10:00 Ответить
Не ми віддали, в віддав Він і навіть не запитав в наріду. Бо там його нерухомість, гроші, друзі, батьки. А тут мабуть залишилося обдурене стадо і годівничка.
21.03.2026 10:05 Ответить
Ще одне вічно ниюче, ви з тим гаріком не брати часом,молочні? Чи малохольні?😁
21.03.2026 10:09 Ответить
ооо....
пабєдун з бидло марафону.
ну, нарешті.
я так довго тебе шукав.
ну, коли кінець війни?
єщьо нєдєлька?
21.03.2026 10:12 Ответить
Не ний,чючєло малохольне. І без тебе розберуться як і кому відповідати😁
21.03.2026 10:08 Ответить
араби ******* єврея зе!поца?
він же їх захищає, ціною чернигова.
21.03.2026 10:02 Ответить
Зеленський:"В усьому винен Порошенко!"
Жителі Чернігова та області:"Так Порошенко вже сьомий рік як не президент."
Зеленський:"В усьому винен Кличко!"
Жителі:"Кличко мер Києва."🤦‍♂️🤦‍♀️
Зеленський:"В усьому винен Атрошенко!"
Жителі:"Ви усунули Атрошенка з посади в 2023 році і призначили "свого" голову ВЦА."
Зеленський:"Справді???😳 Тоді винних немає!"🤷‍♂️
21.03.2026 10:04 Ответить
Чому немає аналогічних ударів по енергетиці росії і лднр ,адже ворог свідомо цілодобово знищує нашу енергетику ,не вибиті декілька шибок на якомусь підприємстві ,а знищина інфраструктура ворога і цілі міста без світла ,то саме тому 200 кращих операторів дронів відправленні на близький схід в ті країни які ніколи нам не допомагали? в нас все гаразд.
21.03.2026 10:04 Ответить
 
 