Блэкаут в Чернигове и области: без электричества остались 430 тысяч абонентов
Утром 21 марта в результате ударов России по энергетической инфраструктуре Чернигов полностью остался без электричества. Отключения света фиксируются и в области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета.
"Чернигов полностью обесточен в результате ударов Российской Федерации по энергетической инфраструктуре (объекты на территории области)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все объекты критической и социальной инфраструктуры переходят на работу от альтернативных источников питания.
Ранее сообщалось, что враг нанес удары по энергообъекту в Нежинском районе.
В результате удара обесточены 430 тысяч абонентов в Нежинском, Прилуцком и Черниговском районах. Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам.
В Чернигове перестали работать троллейбусы
Управление транспорта, транспортной инфраструктуры и связи сообщило, что сегодня в связи с отсутствием напряжения все троллейбусные маршруты, кроме маршрута № 11, временно не работают.
Движение троллейбусов будет возобновлено после стабилизации ситуации.
Задержка поездов
Из-за отсутствия напряжения в контактной сети ряд поездов задерживается в Черниговской области, сообщили в "Укрзализныце"
Речь идет о:
- №6301 Нежин – Чернигов;
- №6449 Конотоп – Нежин;
- №6302 Чернигов – Нежин;
- №6452 Нежин – Конотоп;
- №886 Славутич – Киев-Волынский;
- №6101 Путивль – Конотоп;
- №6541 Кролевец – Конотоп.
- №6907 Нежин – Киев курсирует от станции Сечевых Стрельцов с задержкой 57 минут;
- №6903 Нежин – Киев-Волынский следует с задержкой 25 минут;
- №6905 Нежин – Киев-Пассажирский задержался на 30 минут по соображениям безопасности. Уже в пути.
"Просим внимательно слушать железнодорожников и объявления на станциях и заботиться о безопасности", - отметили в "Укрзализныце".
так шо.....
пабєдун з бидло марафону.
ну, нарешті.
я так довго тебе шукав.
ну, коли кінець війни?
єщьо нєдєлька?
Боже, які ж вони КОНЧЕНІ....
він же їх захищає, ціною чернигова.
Жителі Чернігова та області:"Так Порошенко вже сьомий рік як не президент."
Зеленський:"В усьому винен Кличко!"
Жителі:"Кличко мер Києва."🤦♂️🤦♀️
Зеленський:"В усьому винен Атрошенко!"
Жителі:"Ви усунули Атрошенка з посади в 2023 році і призначили "свого" голову ВЦА."
Зеленський:"Справді???😳 Тоді винних немає!"🤷♂️