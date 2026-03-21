Блэкаут в Чернигове и области: без электричества остались 430 тысяч абонентов

Утром 21 марта в результате ударов России по энергетической инфраструктуре Чернигов полностью остался без электричества. Отключения света фиксируются и в области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета.

"Чернигов полностью обесточен в результате ударов Российской Федерации по энергетической инфраструктуре (объекты на территории области)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все объекты критической и социальной инфраструктуры переходят на работу от альтернативных источников питания.

Ранее сообщалось, что враг нанес удары по энергообъекту в Нежинском районе.

В результате удара обесточены 430 тысяч абонентов в Нежинском, Прилуцком и Черниговском районах. Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам.

В Чернигове перестали работать троллейбусы

Управление транспорта, транспортной инфраструктуры и связи сообщило, что сегодня в связи с отсутствием напряжения все троллейбусные маршруты, кроме маршрута № 11, временно не работают.

Движение троллейбусов будет возобновлено после стабилизации ситуации.

Задержка поездов

Из-за отсутствия напряжения в контактной сети ряд поездов задерживается в Черниговской области, сообщили в "Укрзализныце"



Речь идет о:

№6301 Нежин – Чернигов;

№6449 Конотоп – Нежин;

№6302 Чернигов – Нежин;

№6452 Нежин – Конотоп;

№886 Славутич – Киев-Волынский;

№6101 Путивль – Конотоп;

№6541 Кролевец – Конотоп.

№6907 Нежин – Киев курсирует от станции Сечевых Стрельцов с задержкой 57 минут;

№6903 Нежин – Киев-Волынский следует с задержкой 25 минут;

№6905 Нежин – Киев-Пассажирский задержался на 30 минут по соображениям безопасности. Уже в пути.

"Просим внимательно слушать железнодорожников и объявления на станциях и заботиться о безопасности", - отметили в "Укрзализныце".

