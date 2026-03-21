РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8075 посетителей онлайн
Новости Убийство полицейских
2 066 12

Убийство полицейского в Славянске: объявлен розыск подозреваемого, - Национальная полиция. ФОТО

Полиция разыскивает подозреваемого в убийстве правоохранителя в Славянске

В Славянске разыскивают мужчину, подозреваемого в убийстве полицейского во время проверки документов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В совершении тяжкого преступления обоснованно подозревается Фоменко Евгений Михайлович, 19.01.1976 года рождения, житель Славянска, ранее судимый", - говорится в сообщении.

Приметы нападавшего: на вид 45-50 лет, рост около 178-180 см, полное телосложение, волосы темные с сединой.

Был одет в военную камуфляжную форму, имел при себе черный рюкзак.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: 095 291 98 52, 050 668 31 70 или 102.

Что предшествовало?

19 марта в Славянске при исполнении служебных обязанностей погиб полицейский - мужчина открыл огонь по наряду во время проверки документов. Нападавший скрылся с места преступления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд рассматривает апелляцию осужденного к пожизненному Косова

Автор: 

Нацполиция розыск убийство Донецкая область Краматорский район Славянск
Поделиться:
Подытожить:
