Убийство полицейского в Славянске: объявлен розыск подозреваемого, - Национальная полиция. ФОТО

В Славянске разыскивают мужчину, подозреваемого в убийстве полицейского во время проверки документов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В совершении тяжкого преступления обоснованно подозревается Фоменко Евгений Михайлович, 19.01.1976 года рождения, житель Славянска, ранее судимый", - говорится в сообщении.

Приметы нападавшего: на вид 45-50 лет, рост около 178-180 см, полное телосложение, волосы темные с сединой.

Был одет в военную камуфляжную форму, имел при себе черный рюкзак.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: 095 291 98 52, 050 668 31 70 или 102.

Что предшествовало?

19 марта в Славянске при исполнении служебных обязанностей погиб полицейский - мужчина открыл огонь по наряду во время проверки документов. Нападавший скрылся с места преступления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд рассматривает апелляцию осужденного к пожизненному Косова