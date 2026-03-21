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Новини Убивство поліцейських
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Вбивство поліцейського у Слов’янську: оголошено розшук підозрюваного, - Нацполіція. ФОТО

Поліція розшукує підозрюваного у вбивстві правоохоронця в Слов’янську

У Слов’янську розшукують чоловіка, підозрюваного у вбивстві поліцейського під час перевірки документів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції України.

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"У вчиненні тяжкого злочину обґрунтовано підозрюється Фоменко Євген Михайлович, 19.01.1976 року народження, мешканець Слов’янська, раніше судимий", - йдеться в повідомленні.

Поліція розшукує підозрюваного у вбивстві правоохоронця в Слов’янську

Прикмети нападника: на вигляд 45-50 років, зріст близько 178-180 см, повної статури, волосся темне з сивиною.

Був одягнений у військову камуфляжну форму, мав при собі чорний рюкзак.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, просимо повідомити за телефонами: 095 291 98 52, 050 668 31 70 або 102.

Поліція розшукує підозрюваного у вбивстві правоохоронця в Слов’янську

Що передувало?

19 березня у Слов’янську під час виконання службових обов’язків загинув поліцейський - чоловік відкрив вогонь по наряду під час перевірки документів. Нападник зник з місця злочину.

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Автор: 

Нацполіція (15797) розшук (666) вбивство (3288) Донецька область (11392) Краматорський район (1297) Слов’янськ (845)
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Топ коментарі
+11
шукають цапа відбувайла.
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21.03.2026 13:34 Відповісти
+9
Місцевий зек-ждун.В полон не брать.Ця гнида ні на обмін,ні для роботи не придатна.
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21.03.2026 14:04 Відповісти
+8
В ньом прєкрасно всьо. І ширіна літца, і куртка, і пластіковий ,,Абібас,,. Для окончатєльной полноти образа нехватаєт кєпкі-восьміклінкі і остроносих туфлей на босу ногу. Був би просто ідеальний домбасянин. Як в 14 на антимайдані.
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21.03.2026 13:32 Відповісти

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