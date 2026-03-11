Убивство підлітка на фунікулері у Києві: суд розглядає апеляцію засудженого до довічного Косова

11 березня, Київський апеляційний суд розпочав розгляд апеляції експрацівника УДО Артема Косова, якого засудили до довічного ув'язнення за вбивство неповнолітнього Максима Матерухіна на столичному фунікулері у квітні 2024 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо".

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Захист Косова

Сторона захисту Косова просила помʼякшити вирок обвинуваченому, оскільки за словами адвоката, поведінка Косова зібрала позитивні відгуки, Косов не вчиняв умисного вбивства і намагався надати домедичну допомогу хлопцеві.

Під час засідання суд також поставив запитання Косову щодо його вибачень перед батьками загиблого. Суддя звернув увагу, що обвинувачений не визнає ані умисного, ані необережного вбивства.

У відповідь Косов пояснив, що просив вибачення за саму ситуацію, яка призвела до конфлікту. Він наполягає на своїй невинуватості та заявляє, що не штовхав потерпілого.

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За словами Косова, більшість свідчень у справі вказують на падіння хлопця на сходах. Він також заявив, що під час конфлікту його почали бити, що, за його словами, підтверджує судово-медична експертиза.

Крім того, чоловік стверджує, що відео з місця вбивства підлітка не підтверджує версію обвинувачення про умисне вбивство.

Рідні Матерухіна

Батько загиблого, Олександр Матерухін, перед розглядом апеляції розповів, що родина сподівалася, що після вироку суду першої інстанції справа буде завершена.

"Ми надіялися, що після оголошення вироку одного суду буде достатньо й апеляційний суд підтвердить довічне позбавлення волі. Але почалися апеляції, щоб схилити на свій бік іншу колегію суддів. Думаю, що з цього нічого не вийде", - сказав він.

Батько хлопця припускає, що розгляд може затягнутися, а справа може завершитися не за одне засідання, а за кілька.

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Вбивство підлітка на станції фунікулера у Києві: що відомо

Увечері 7 квітня 2024 року на станції столичного фунікулера між чоловіком та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного із підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.

Правоохоронцю, причетному до трагедії на станції, оголосили підозру.

Державне бюро розслідувань повідомляло про відкриття кримінального провадження за фактом вбивства на станції фунікулера в Києві.

Згодом підозру співробітнику УДО перекваліфікували, зазначивши, що йому загрожує довічне ув’язнення. 22 вересня працівника УДО Косова засудили до довічного ув’язнення.

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