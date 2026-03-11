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Новини Вбивство підлітка на фунікулері в Києві
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Убивство підлітка на фунікулері у Києві: суд розглядає апеляцію засудженого до довічного Косова

Убивство Максима Матерухіна на фунікулері у Києві

11 березня, Київський апеляційний суд розпочав розгляд апеляції експрацівника УДО Артема Косова, якого засудили до довічного ув'язнення за вбивство неповнолітнього Максима Матерухіна на столичному фунікулері у квітні 2024 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо".

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Захист Косова

Сторона захисту Косова просила помʼякшити вирок обвинуваченому, оскільки за словами адвоката, поведінка Косова зібрала позитивні відгуки, Косов не вчиняв умисного вбивства і намагався надати домедичну допомогу хлопцеві.

Під час засідання суд також поставив запитання Косову щодо його вибачень перед батьками загиблого. Суддя звернув увагу, що обвинувачений не визнає ані умисного, ані необережного вбивства.

У відповідь Косов пояснив, що просив вибачення за саму ситуацію, яка призвела до конфлікту. Він наполягає на своїй невинуватості та заявляє, що не штовхав потерпілого.

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За словами Косова, більшість свідчень у справі вказують на падіння хлопця на сходах. Він також заявив, що під час конфлікту його почали бити, що, за його словами, підтверджує судово-медична експертиза.

Крім того, чоловік стверджує, що відео з місця вбивства підлітка не підтверджує версію обвинувачення про умисне вбивство.

Рідні Матерухіна 

Батько загиблого, Олександр Матерухін, перед розглядом апеляції розповів, що родина сподівалася, що після вироку суду першої інстанції справа буде завершена.

"Ми надіялися, що після оголошення вироку одного суду буде достатньо й апеляційний суд підтвердить довічне позбавлення волі. Але почалися апеляції, щоб схилити на свій бік іншу колегію суддів. Думаю, що з цього нічого не вийде", - сказав він.

Батько хлопця припускає, що розгляд може затягнутися, а справа може завершитися не за одне засідання, а за кілька.

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Вбивство підлітка на станції фунікулера у Києві: що відомо

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Автор: 

Київ (20916) вбивство (3278) фунікулер (66) Апеляційний суд (411)
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Топ коментарі
+22
Згідно законів України вбивство однієї особи навіть якщо було здійснене умисно карається 15 річним терміном увязнення з правом дострокового звільнення. Для отримання "довічного" потрібно вбити двох і більше осіб умисно та з особливою жорстокістю. В даному випадку є лише риторика про навмисне убивство, зате є ознаки загибелі які можна кваліфікувати як "нещасний випадок". Суд має бути обєктивним.
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11.03.2026 17:57 Відповісти
+19
А ще зустріч дорослої людини з групою підлітків в українських реаліях має кваліфікуватись як потенційна загроза для дорослого. Тому внаслідок такої зустрічі дорослий може перебувати в стані емоційного стресу та частково не відповідати за свої вчинки. Я б це порівняв із зустріччю зі зграєю собак які не мають господаря. Ніхто не знає чим завершиться ситуація.
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11.03.2026 18:06 Відповісти
+16
Найдурніші та найнебезпечніші істоти на землі це групи малолітніх мажорів які звикли до безкарності і зовсім не цінують людське життя та гідність інших людей. В даному випадку перше рішення суду вражає необєктивністю. Аперляційний Суд має керуватися законом та вивченням фактів, а не слухати батьків, родичів, знайомих загиблого і брати від них хабарі.
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11.03.2026 18:28 Відповісти
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Згідно законів України вбивство однієї особи навіть якщо було здійснене умисно карається 15 річним терміном увязнення з правом дострокового звільнення. Для отримання "довічного" потрібно вбити двох і більше осіб умисно та з особливою жорстокістю. В даному випадку є лише риторика про навмисне убивство, зате є ознаки загибелі які можна кваліфікувати як "нещасний випадок". Суд має бути обєктивним.
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11.03.2026 17:57 Відповісти
або як у зе - держзрада ст 111
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11.03.2026 18:01 Відповісти
А ще зустріч дорослої людини з групою підлітків в українських реаліях має кваліфікуватись як потенційна загроза для дорослого. Тому внаслідок такої зустрічі дорослий може перебувати в стані емоційного стресу та частково не відповідати за свої вчинки. Я б це порівняв із зустріччю зі зграєю собак які не мають господаря. Ніхто не знає чим завершиться ситуація.
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11.03.2026 18:06 Відповісти
Найдурніші та найнебезпечніші істоти на землі це групи малолітніх мажорів які звикли до безкарності і зовсім не цінують людське життя та гідність інших людей. В даному випадку перше рішення суду вражає необєктивністю. Аперляційний Суд має керуватися законом та вивченням фактів, а не слухати батьків, родичів, знайомих загиблого і брати від них хабарі.
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11.03.2026 18:28 Відповісти
Забули додати про найдурніших та найнебезпечніших істот, це російськомовні групи мажорів.
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11.03.2026 18:35 Відповісти
Найдурніша істота і найнебезпечніша - це отакий п'яний представник охорони!
Доречі, це вбивство є зафіксовано на відеозйомки з фунікулера, тому там все очевидно і зрозуміло!
Цей підліток був гордістю Києва і неодноразово нагороджувався міською мерією за здобутки у навчанні!
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11.03.2026 20:08 Відповісти
тебя видать в школе гнобили норм))), сто видсоткив.
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11.03.2026 20:49 Відповісти
Навпаки. Коли виріс то зрозумів якою був потворою...
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11.03.2026 20:57 Відповісти
Зустріч людини з поліцаєм завжди загроза
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11.03.2026 18:49 Відповісти
Мені не відомо хто родичі того загиблого юнака, але в суді першої інстанції обвинувачення по цій справі підтримував особисто генеральний прокурор і просив довічне увʼязнення для підсудного. Думаю в цій ситуації у судді інших варіантів мабуть і не могло бути враховуючи реалії ******** судової системи. Маємо те що маємо. Відбулось по чиємусь замовленню не правосуддя а показове призначення максимально можливого покарання. Це моя особиста думка по цій ситуації і я маю на неї право.
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11.03.2026 18:25 Відповісти
Нещасний випадок, коли п'яний охоронець штовхає підлітка в скло головою??? Ну-ну, надіюсь, що судді розумніші за вас, бо справа суспільно резонансна!
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11.03.2026 19:59 Відповісти
Ви відео бачили? Я ні. Ті хто бачили такого як ви чомусь не стверджують.
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11.03.2026 20:30 Відповісти
Відео бачив суд і прокурори! Тому не пишіть тут свою брехню!
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11.03.2026 20:34 Відповісти
Кажете "пяний"? 1.2 проміле алкоголю в крові - це легке або початкове сп'яніння, яке приблизно еквівалентне вживанню 150 грамів горілки. Для дорослого чоловіка це взагалі фігня...
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11.03.2026 20:37 Відповісти
Ви б особисто хотіли зустрітися ввечері з таким державним охоронцем Державної служби охорони, п'яним та агресивним, який чіпляється до людей ? Чи хотіли б ви , щоб ваша дитина з таким "кадровим силовиком" зустрілася???
Якщо так - то я вам щиро цього бажаю!!!
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11.03.2026 20:46 Відповісти
А наркотиків скільки дозволено???
"Отметим, что генеральный прокурор подчеркнул, что собрано достаточно доказательств, которые, по убеждению стороны обвинения, четко показывают - Косов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения умышленно, из хулиганских побуждений, убил Максима Матерухина"..."
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11.03.2026 20:57 Відповісти
Гєнєральний Прокурор в віці 35 років? Після служби в Податковій? Не смішіть. Його призначити могли лише корумповані зелені дегенрати. Тому його адекватність (професійна) під великим питанням, а от тиск на рішення Суду безумовний.
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11.03.2026 21:00 Відповісти
Ну да, у вас всі Лайно ( судді, прокурори, свідки, лабораторні аналізи) і лише Вбивця ( під наркотиками і в стані алкогольного сп'яніння) у вас виявляється Цяця... Ще Напишіть, що саме вбивця є тут потерпілим....
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11.03.2026 21:12 Відповісти
У вас навпаки. Я ставлю під сумнів справедливість рішення, яке порушує закон. Ви, навпаки, вимагаєте, більшого покарання ніж закон передбачає. На жаль випадки загибелі молодих людей трапляються, але не варто збільшувати наслідки надмірним покаранням. Сподіваюсь ви ж розумієте що довічне це те ж саме вбивство тільки "по краплині"... Ну ось вам приклад з Золкіним. О пятій ранку пяний мєнт Золкін вийшов з нічного клубу. Комусь нахамив. Отримав по пиці. Полежав на асфальті. Очухався відібрав у когось ключі від машини (вкрав автомобіль), наздогнав особу і забив до реанімації. Люто. Методично. В реанімації осба померла. Отримав 14 років з яких 4 відсидів в Сізо і за законом Саченко йому зарахували день за два. З оставшихся шести відсидів два. Достороков звідльнеий і зараз виправдовує Міндіча і прослаляє Зєлєнского. Нікому і вголову не прийшло засудити його до довічного!!!
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11.03.2026 21:22 Відповісти
Саме тому, що ви так гарно описали реальність "15 років" , ця людина і має отримати "довічно "... Дякую за гарне пояснення винесеного вироку!
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11.03.2026 21:38 Відповісти
Не пересмикуйте. В даному випадку 15 це максимум при всіх обтяжуючих обставинах. Але якщо обєктивно розглядати докази то навіть 8 років забагато.
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11.03.2026 21:50 Відповісти
Ви вище дуже гарно пояснили, чому такі агресивні люди , які схильні до жорстокості і вбивства (+ наркотики і алкоголь) , повинні бути ізольовані довічно від суспільства! Тому що він це "можєт павторіть" не раз, і з вашими рідними також ...
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11.03.2026 22:01 Відповісти
Якщо чоловік не схильний до жорстокості і вбивства то це не чоловік взагалі. Ви що думаєте що нас захищають плюшеві медведики? У вас, схоже, неадекватне уявлення про "чоловічий світ". Будь-який спорт це "каналізація агресії в соціально-прийнятне русло". То ж хлопчина теж був самцем і агресивним від природи...
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11.03.2026 22:24 Відповісти
А ви думаєте, що нас "захищає вбивця Косов"??? Ви наївний чи дурень? І да, " агресивні самці" мають бути обмежені законом!
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12.03.2026 07:10 Відповісти
Це і було вбивство з особливою жорстокістю! Суд має бути об'єктивним, бо суспільство пильно слідкує! Максим мав жити, а не бути вбитим п'яним покидьком!
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11.03.2026 20:33 Відповісти
Якась куйня - за вбивство 1го 15 років, за вбивство 2х пожиттєве - а тварюкам, що наводили ракети чи робили теракт з вибухівкою і 12 років не завжди дають!!.
Нахея через підлітка мужику життя ламати, а !??? От нахєя???
Першим ділом вияснити що то за "компанія"? Чи не вела себе агресивно, чи не чипала оточуючих ??
Чи довбні депутати думають що кожна квіточка-підліток то людина? ( якась хороша) ??
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11.03.2026 20:49 Відповісти
Немає там умислу,обтяжуюча те що був під мухою.
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11.03.2026 21:39 Відповісти
Батьки блатні мажори, які замість виховання, після вбивства по необержності, кинули всі свої сили на розкрутку справи, задіяли ботоферми, вплинули на кривосуддя. Чувак винен, що його довели до агресії нахабні підлітки в метро, але він НЕ ХОТІВ ВБИВАТИ. За таке не дають довічне!
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11.03.2026 18:29 Відповісти
Звичайно не треба довічне,поліцаям тільки розстріл
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11.03.2026 18:50 Відповісти
Схоже що всю цю піар-кампанію оплачували прихильники "руzкого міра" бо пацанчик був "руzкоязичним". Батьки жертви не багаті, але ж хтось оплачува дорогих адвокатів, кожну публікацію, і навіть залучення до обвинувачення "юного Генерального Прокурора" (35 років, наймолодший і "зєльоний" Генпрокурор в історії України) якому обіцяли "гарний піар" на резонансній справі.
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11.03.2026 19:12 Відповісти
Так, мати "мажора-вбивці" дійсно має хороші зв'язки... А ось підліток був гордістю Києва! Перед тим , як обливати багнюкою вбитого хлопця, прочитайте про нього!
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11.03.2026 20:22 Відповісти
Що ви несете? Якою "гордістю Києва" в 16 років? Жодних досягнень крім відвідування спортивної секцій з футболу. В 16 років кожна дитина без винятку це лише чистий потенціал, але абслоютно невідомо куди цей потенціал буде спрямовано і чи реалізується він взагалі.
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11.03.2026 20:44 Відповісти
Звичайно, фото його нагородження особисто Кличком - це за просто так...у нас же ж мер Києва всіх підлітків нагороджує.... ( Це фото є в інтернеті)
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11.03.2026 20:49 Відповісти
так повідомте, які такі досягнення ? І до чого тут досягнення. Його може хоч сам Папа Римський нагороджувати, але зухвалу поведінку тих підлітків ніхто не відміняв.
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11.03.2026 20:58 Відповісти
Вам Інтернет відключили???
Так поцікавтеся! У підлітків була "зухвала поведінка", а агресивний та п'яний охоронник державної служби охорони під наркотою був відображеням суцільної "скромності та порядності"?
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11.03.2026 21:04 Відповісти
Розумію біль і горе батьків. Але справа шита білими нитками - якщо за таке давати довічне, то це абсурд!
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11.03.2026 19:05 Відповісти
У цьому випадку Вбивство підлітка - це довічно! І це справедливо! Суспільство слідкує, інакше - буде громадянський спротив, люди вийдуть на вулиці ! І судді це розуміють!
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11.03.2026 19:54 Відповісти
Добре. А калічення дитини на пішохідному переході - довічне?
А калічення дитини п'яним порушником ПДР - довічне?
А калічення 2-х дітей порушником ПДР - довічне?
А те саме п'яним - довічне?
А вбивство дитини порушником ПДР - довічне?
Те саме п'яним - довічне?
За вбивство 2-х дітей порушником ПДР?
Те саме в стані алкогольного сп'яніння - довічне?
За калічення дитини внаслідок умисного нападу?
За навмисне вбивство дитини - довічне?
...
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11.03.2026 20:08 Відповісти
По вашій логіці,якщо одні збивають дитину на пішохідному переході, то це можна робити іншим? Чи , якщо один сідає п'яним за кермо, то і інші можуть пити за кермом???
А ви не думаєте, що на місці того підлітка може бути ваша дитина чи дружина , а п'яний охоронець ( у якого мама займає високу посаду) захоче її вбити?
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11.03.2026 20:14 Відповісти
Ви не можете прочитати те, що я написав? - Навіщо Ви придумуєте те, що я не писав?
Не можна нікому робити ніякі злочини!
За кожен злочин повинна бути кара!
А тепер дайте відповідь на мої питання до Вас про кару за різні злочини. Я не прошу по закону. Можете запропонувати свої варіанти.
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11.03.2026 20:25 Відповісти
От Закон і буде встановлювати! Є відеодоказ покроково ,як все сталось! Є п'яний агресивний мужик, є факт навмисної дії і є результат - вбивство!
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11.03.2026 20:38 Відповісти
Довічне - ну це перебор по-любому.
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11.03.2026 19:38 Відповісти
То есть у одного человека конфликт/драка с группой людей, он толкает одного из них, возможно даже в качестве самообороны и получает пожизненное? Ничоси.
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11.03.2026 19:52 Відповісти
Пить нужно меньше, тогда и убийств будет меньше!
Есть видеосъёмка!
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11.03.2026 20:17 Відповісти
І саме ці відеоматеріали захист обвинуваченого вимагає обєктивно розглянути як доказ.
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11.03.2026 20:34 Відповісти
А є ще впливова матуся у цього охоронця п'яниці-вбивці .. Суспільство це все знає!
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11.03.2026 20:40 Відповісти
Тобто, якщо випив 100 грам, то вже не маєш права захищатись? ЩО ТИ ВЕРЗЕШ?
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12.03.2026 00:08 Відповісти
Це ви самі про лише "100 грам" придумали? А наркоту удошніку підлітки в його аналізи добавили?
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12.03.2026 07:04 Відповісти
Цитую ще раз: "1.2 проміле алкоголю в крові - це легке або початкове сп'яніння, яке приблизно еквівалентне вживанню 150 грамів горілки." І так, де ти бачила любителів випити - наркоманів? Наркотики виявили в крові? Ти така смішна. В якій країні живеш?
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12.03.2026 07:16 Відповісти
А який саме конфлікт ?? Бо коли реально один проти компанії "підлітків" то це вже небезпека для одного учасника
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11.03.2026 20:44 Відповісти
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы.Отметим, что генеральный прокурор подчеркнул, что собрано достаточно доказательств, которые, по убеждению стороны обвинения, четко показывают - Косов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения умышленно, из хулиганских побуждений, убил Максима Матерухина".
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11.03.2026 20:52 Відповісти
Куйня повна!!
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11.03.2026 20:52 Відповісти
Як можна "умишлєнно" вбити людину просто її штовхнувши? Ще раз питаю: ЩО ТИ ВЕРЗЕШ?
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12.03.2026 00:09 Відповісти
Мля..
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11.03.2026 20:54 Відповісти
апеляція в міжнародний, Європейський суд і цей 35річний прокурор, на якого вийшли мажористі батьки підлітка, вже не буде Генеральним. Але це в нормальній демократичній країні, а не там, де законами крутять бабло та кумовство
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11.03.2026 21:40 Відповісти
Стая малолітніх шакалів. Зустрівся я якось в вечірі на зупинці з такими "діточками". Якби вони вчасно не розбіглись, також би сів. Знаємо таких, ні батьківщіни ні прапора.
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11.03.2026 22:59 Відповісти
Даже мутна історія...Віддали удошника,ради піару, на довічне...Хоча застосування любого виду захисту від групового нападу - не є злочином...Навіть перевищення необхідної оборони - не тяжкий злочин...Дуже притягнуто умисне вбивство...на замовлення...кістка товпі, а може і батьки не прості....Мутна історія...
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11.03.2026 23:20 Відповісти
 
 