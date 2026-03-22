Поврежденный российский танкер дрейфует у побережья Ливии, - Reuters

Новости Теневой флот России
Reuters: Российский танкер с топливом потерял управление вблизи Ливии

У побережья Ливии дрейфует поврежденное российское судно Arctic Metagaz, перевозящее сжиженный природный газ.

Судно отбуксируют к берегу 

Отмечается, что власти Ливии уже привлекли специализированную компанию для буксировки судна к берегу.

Национальная нефтяная корпорация Ливии заявила, что танкер Arctic Metagaz отбуксируют в ливийский порт. В компании заверили, что нефтяные объекты страны не находятся под угрозой загрязнения, а экологические риски "можно в значительной степени контролировать".

Экологические риски 

В то же время Италия, Франция, Испания и шесть других южных стран-членов ЕС на прошлой неделе обратились к Европейской комиссии с предупреждением, что танкер представляет "непосредственный и серьезный риск крупной экологической катастрофы".

Танкер перевозил сжиженный природный газ из российского порта Мурманск и с начала марта находится без экипажа. Министерство транспорта России утверждает, что судно было повреждено украинскими морскими дронами.

Что находится на борту танкера? 

По оценке итальянских чиновников, на борту судна около 450 тонн тяжелого топлива и 250 тонн дизеля. Кроме того, на борту остается газ, часть которого, вероятно, уже могла регазифицироваться и рассеяться.

ви все пропустили, ціль вже відпрацьована, тому дрейфує без екіпажа.
Припхався у Середземне море тому що там Суецький канал - шлях на Китай.
22.03.2026 01:59 Ответить
Законна для України ціль
тількі навіщо він у середземне море припхався?
22.03.2026 01:29 Ответить
Мені цікаво інше - це, дійсно, наші його "вжарили"? Але ж наші били завжди по ПУСТИХ танкерах - щоб вивести їх з ладу, але не спричинять забруднення середовища. Думається, це знову "Волгодонськ", тільки на морі - кацапи заклали "рязанський сахарок"...
22.03.2026 02:30 Ответить
Мені цікаво інше - це, дійсно, наші його "вжарили"? Але ж наші били завжди по ПУСТИХ танкерах - щоб вивести їх з ладу, але не спричинять забруднення середовища. Думається, це знову "Волгодонськ", тільки на морі - кацапи заклали "рязанський сахарок"...
22.03.2026 02:30 Ответить
це газовоз, а не танкер, тому розливатись там нічому, прильот був у середину вантажної зони, від пожежі одна ємність вибухнула і винесла частину борта по шпагоутам, інші ємності вціліли, тому плавучість не втратив.
Газовоз відносно не старий, на воду спустили у 2003, а у минулому році норвеги продали його росіянам, тому навряд чи вони самі його спалили.
22.03.2026 04:37 Ответить
Ти не "вкурив", що там півтисячі тон газойлю та соляри... Він же рухається не на газі...
22.03.2026 06:42 Ответить
ураження було не у кормову частину, де знаходяться танки з паливом (і на танкерах, які ми вражаємо теж, незалежно від того, чи він завантажений, чи порожній), а у середину вантажної палуби. Так що це корито плаває зараз з усім своїм паливом у танках.
22.03.2026 06:48 Ответить
Ясно... Варіант "рязанський сахарок" ти відкидаєш...
22.03.2026 06:56 Ответить
якщо плодити сутності, то тоді можно дійти до того, що "Урсу Майор" кацапи разом з реакторами теж самі потопили.
22.03.2026 07:30 Ответить
Ну - це ти вже "загнув"... Я, навпаки, допускаю лише найвірогідніші версії, враховуючи не просто людську психологію, а саме психологію кацапів-КДБістів...
22.03.2026 07:33 Ответить
от тому простіше всього припустити, що "Метагаз" з Мурманська вийшов вже з БПМкою на борту.
22.03.2026 07:45 Ответить
БПМ - це що? Ми з тобою люди трохи різних площин, тому можемо ті самі абревіатури трактувать по-різному...
22.03.2026 08:15 Ответить
Велика прилипаюча міна.
22.03.2026 08:22 Ответить
А - от ти про що... Написав-би, що бортова магнітна міна - я-б питань не ставив...
22.03.2026 08:24 Ответить
А якраз і ні.
Головні двигуни газовозів проєктуються для роботи на газі. Для цього навіть завантажується більше вантажу (LNG), щоб відбирати його частину, деректифікувати і використовувати для роботи ГД. Це передбачено умовами фрахту.
Так, дизель-генератори працюють на солярі, але це ж не важке паливо (мазут), що використовується для роботи ГД на інших типах суден.
В цьому випадку, якщо паливо не витекло до цих пір, то значить паливні танки і магістралі не пошкоджені. І викачати цей соляр з танків не становить великих зусиль.
А італійці просто не хочуть з цим морочитись. От і розповідають про екологію.
22.03.2026 08:05 Ответить
По-перше, написали, що там половина соляри, а половина - "важке паливо" (можливо, мазут). По-друге, Італя тут ні до чого - судно знаходиться у терводах Лівії, тобто, на протилежному боці моря. По-третє, бояться вибуху газу...
22.03.2026 08:13 Ответить
 
 