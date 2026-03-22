Поврежденный российский танкер дрейфует у побережья Ливии, - Reuters
У побережья Ливии дрейфует поврежденное российское судно Arctic Metagaz, перевозящее сжиженный природный газ.
Об этом сообщает агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Судно отбуксируют к берегу
Отмечается, что власти Ливии уже привлекли специализированную компанию для буксировки судна к берегу.
Национальная нефтяная корпорация Ливии заявила, что танкер Arctic Metagaz отбуксируют в ливийский порт. В компании заверили, что нефтяные объекты страны не находятся под угрозой загрязнения, а экологические риски "можно в значительной степени контролировать".
Экологические риски
В то же время Италия, Франция, Испания и шесть других южных стран-членов ЕС на прошлой неделе обратились к Европейской комиссии с предупреждением, что танкер представляет "непосредственный и серьезный риск крупной экологической катастрофы".
Танкер перевозил сжиженный природный газ из российского порта Мурманск и с начала марта находится без экипажа. Министерство транспорта России утверждает, что судно было повреждено украинскими морскими дронами.
Что находится на борту танкера?
По оценке итальянских чиновников, на борту судна около 450 тонн тяжелого топлива и 250 тонн дизеля. Кроме того, на борту остается газ, часть которого, вероятно, уже могла регазифицироваться и рассеяться.
тількі навіщо він у середземне море припхався?
Припхався у Середземне море тому що там Суецький канал - шлях на Китай.
Газовоз відносно не старий, на воду спустили у 2003, а у минулому році норвеги продали його росіянам, тому навряд чи вони самі його спалили.
Головні двигуни газовозів проєктуються для роботи на газі. Для цього навіть завантажується більше вантажу (LNG), щоб відбирати його частину, деректифікувати і використовувати для роботи ГД. Це передбачено умовами фрахту.
Так, дизель-генератори працюють на солярі, але це ж не важке паливо (мазут), що використовується для роботи ГД на інших типах суден.
В цьому випадку, якщо паливо не витекло до цих пір, то значить паливні танки і магістралі не пошкоджені. І викачати цей соляр з танків не становить великих зусиль.
А італійці просто не хочуть з цим морочитись. От і розповідають про екологію.