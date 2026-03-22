Пошкоджений російський танкер дрейфує поблизу узбережжя Лівії, - Reuters

Поблизу узбережжя Лівії дрейфує пошкоджене російське судно Arctic Metagaz, що перевозить зріджений природний газ.

Про це повідомляє агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

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Судно відбуксирують до берега

Зазначається, що влада Лівії вже залучила спеціалізовану компанію для буксирування судна до берега.

Національна нафтова корпорація Лівії заявила, що танкер Arctic Metagaz відбуксирують до лівійського порту. У компанії запевнили, що нафтові об'єкти країни не перебувають під загрозою забруднення, а екологічні ризики "можна значною мірою контролювати".

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Екологічні ризики

Водночас Італія, Франція, Іспанія та шість інших південних країн-членів ЄС минулого тижня звернулися до Європейської комісії з попередженням, що танкер становить "безпосередній та серйозний ризик великої екологічної катастрофи".

Танкер перевозив зріджений природний газ із російського порту Мурманськ і з початку березня перебуває без екіпажу. Міністерство транспорту Росії стверджує, що судно було пошкоджене українськими морськими дронами.

Що на борту танкера?

За оцінкою італійських посадовців, на борту судна близько 450 тонн важкого палива та 250 тонн дизеля. Крім того, на борту залишається газ, частина якого, ймовірно, вже могла регазифікуватися та розсіятися.

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