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Новини Тіньовий флот Росії
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Пошкоджений російський танкер дрейфує поблизу узбережжя Лівії, - Reuters

Reuters: Російський танкер із паливом втратив керування поблизу Лівії

Поблизу узбережжя Лівії дрейфує пошкоджене російське судно Arctic Metagaz, що перевозить зріджений природний газ.

Про це повідомляє агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

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Судно відбуксирують до берега 

Зазначається, що влада Лівії вже залучила спеціалізовану компанію для буксирування судна до берега.

Національна нафтова корпорація Лівії заявила, що танкер Arctic Metagaz відбуксирують до лівійського порту. У компанії запевнили, що нафтові об'єкти країни не перебувають під загрозою забруднення, а екологічні ризики "можна значною мірою контролювати".

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Екологічні ризики 

Водночас Італія, Франція, Іспанія та шість інших південних країн-членів ЄС минулого тижня звернулися до Європейської комісії з попередженням, що танкер становить "безпосередній та серйозний ризик великої екологічної катастрофи".

Танкер перевозив зріджений природний газ із російського порту Мурманськ і з початку березня перебуває без екіпажу. Міністерство транспорту Росії стверджує, що судно було пошкоджене українськими морськими дронами.

Що на борту танкера? 

За оцінкою італійських посадовців, на борту судна близько 450 тонн важкого палива та 250 тонн дизеля. Крім того, на борту залишається газ, частина якого, ймовірно, вже могла регазифікуватися та розсіятися.

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Автор: 

Лівія (125) танкер (570)
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Топ коментарі
+10
ви все пропустили, ціль вже відпрацьована, тому дрейфує без екіпажа.
Припхався у Середземне море тому що там Суецький канал - шлях на Китай.
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22.03.2026 01:59 Відповісти
+4
це газовоз, а не танкер, тому розливатись там нічому, прильот був у середину вантажної зони, від пожежі одна ємність вибухнула і винесла частину борта по шпагоутам, інші ємності вціліли, тому плавучість не втратив.
Газовоз відносно не старий, на воду спустили у 2003, а у минулому році норвеги продали його росіянам, тому навряд чи вони самі його спалили.
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22.03.2026 04:37 Відповісти
+3
Мені цікаво інше - це, дійсно, наші його "вжарили"? Але ж наші били завжди по ПУСТИХ танкерах - щоб вивести їх з ладу, але не спричинять забруднення середовища. Думається, це знову "Волгодонськ", тільки на морі - кацапи заклали "рязанський сахарок"...
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22.03.2026 02:30 Відповісти

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