Генштаб: Зафиксировано 54 боевых столкновения, из них 21 — на Покровском направлении, — Генштаб
С начала суток количество атак агрессора на фронте составило 54. Наибольшее количество российских штурмов фиксируется на Покровском направлении.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16:00 22 марта, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Агрессор обстреливает приграничные районы. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты: Коренек, Отруба, Бруски, Сосновка, Нескучное, Яструбщина, Толстодубово, Кучеровка, Бачевск. Авиаудару подверглось Волфино.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 66 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, пять из которых – с применением РСЗО. Зафиксирована одна штурмовая операция врага.
Ситуация на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза атаковал в сторону населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора, Зыбино, Охримовка. Одна штурмовая операция продолжается.
На Купянском направлении противник дважды пытался улучшить свое положение в районах Боровской Андреевки и Новоплатоновки.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили три попытки захватчиков продвинуться в сторону Шийковки, Среднего и Дибровы.
На Славянском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Закитного, Ризниковки и Пазено.
На Краматорском направлении враг один раз атаковал в районе Орехово-Василевки.
На Константиновском направлении захватчики совершили семь атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Иванополье, Русин Яр, Софиевка.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 21 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Гришино, Покровск, Шевченко, Котлино, Удачное, Новониколаевка. Продолжается одна вражеская атака.
На Александровском направлении враг трижды наступал в сторону Тернового, Егоровки и Новогригоровки. Наносил авиаудары в районе Ивановки. Два боевых столкновения еще продолжаются.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении произошло девять атак в сторону позиций наших защитников в районах Солодкого, Гуляйполя и Мирного. Одна штурмовая операция врага продолжается. Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Воздвижовка, Новоселовка, Копани, Гуляйпольское, Долинка, Верхняя Терса, Терсянка.
На Ореховском направлении враг нанес авиаудар в районе Комышувахи и, по предварительной информации, ракетные удары в районах Беленького и Криничного. Штурмовых действий не зафиксировано.
По данным Генштаба, на Приднепровском направлении оккупанты не проводили наступательных действий.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются.
