Удар по Кривому Рогу: двое раненых, возник пожар

Утром 23 марта российские захватчики атаковали Кривой Рог. Двое мужчин получили ранения, произошел пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

"В результате вражеской атаки произошел пожар. Огонь спасатели уже потушили.

Получили ранения двое мужчин - 31 и 58 лет. Медики оказывают им необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

В течение вечера 22 марта российские оккупанты атаковали Кировоградскую область ударными дронами. По состоянию на утро 23 марта известно о трех пострадавших.

