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Удар по Кривому Рогу: двоє поранених, виникла пожежа
Зранку 23 березня російські загарбники атакували Кривий Ріг. Поранено двох чоловіків, сталася пожежа
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.
"Через ворожу атаку сталася пожежа. Вогонь рятувальники уже приборкали.
Дістали поранень двоє чоловіків – 31 та 58 років. Медики надають їм необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
Протягом вечора 22 березня російські окупанти атакували Кіровоградську область ударними дронами. Станом на ранок 23 березня відомо про двох постраждалих.
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