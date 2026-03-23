Удар по Кривому Рогу: двоє поранених, виникла пожежа

Зранку 23 березня російські загарбники атакували Кривий Ріг. Поранено двох чоловіків, сталася пожежа

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Через ворожу атаку сталася пожежа. Вогонь рятувальники уже приборкали.

Дістали поранень двоє чоловіків – 31 та 58 років. Медики надають їм необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Що передувало?

Протягом вечора 22 березня російські окупанти атакували Кіровоградську область ударними дронами. Станом на ранок 23 березня відомо про двох постраждалих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог понад 30 разів атакував Дніпропетровщину: загинули дві людини, пошкоджені підприємства, горіли авто