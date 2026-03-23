Враг повторно атаковал Кривой Рог: есть раненые и повреждения
23 марта утром враг во второй раз атаковал Кривой Рог в Днепропетровской области. Город подвергается атаке российских дронов.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Первые подробности
Как отмечается, в результате атаки РФ повреждена инфраструктура. Возник пожар.
"Двое человек получили ранения. Медики оказывают помощь", - уточнил глава области.
"В Криворожском районе продолжается воздушная тревога. До отбоя находитесь в безопасных местах", - добавил Ганжа.
Как позже сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, во время утренней атаки ранения получили два человека - мужчины 60 и 36 лет. Один из них доставлен в больницу с осколочными ранениями, второй - "легкий", ему оказана помощь на месте.
Что предшествовало?
