Враг повторно атаковал Кривой Рог: есть раненые и повреждения

Шахед над Кривым Рогом

23 марта утром враг во второй раз атаковал Кривой Рог в Днепропетровской области. Город подвергается атаке российских дронов. 

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Первые подробности

Как отмечается, в результате атаки РФ повреждена инфраструктура. Возник пожар.

"Двое человек получили ранения. Медики оказывают помощь", - уточнил глава области.

"В Криворожском районе продолжается воздушная тревога. До отбоя находитесь в безопасных местах", - добавил Ганжа.

Как позже сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, во время утренней атаки ранения получили два человека - мужчины 60 и 36 лет. Один из них доставлен в больницу с осколочными ранениями, второй - "легкий", ему оказана помощь на месте.

Він вже не Криворізький, він **** оманська вже.
23.03.2026 09:18 Ответить
Може це тому, що Шмарклі насрати на "жителей Кривого Рога"? Адже папа Саша та мама Ріма вже давно не живуть в КР.
23.03.2026 09:46 Ответить
приезжай в Кривой Рог - покажу где СЕЙЧАС ЖИВУТ родители президента Украины!
23.03.2026 09:51 Ответить
 
 