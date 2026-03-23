РФ атаковала Одесщину дронами: повреждены дома и порт

В ночь на 23 марта российские захватчики в очередной раз атаковали Одесскую область с помощью беспилотников. Зафиксированы разрушения в жилом секторе и порту

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

"Под ударом оказались жилые дома в пригороде Одессы и портовая инфраструктура. В результате падения обломков в двух частных домах повреждены крыши и выбиты стекла. Повреждения получил также склад на территории порта", - говорится в сообщении.

Кипер отметил, что обошлось без пострадавших. На местах работают все оперативные службы. Продолжается фиксация последствий и их ликвидация.

Что предшествовало?

В течение вечера 22 марта российские оккупанты атаковали Кировоградскую область ударными дронами. По состоянию на утро 23 марта известно о двух пострадавших.

Утром 23 марта российские захватчики атаковали Кривой Рог. Ранены двое мужчин, произошел пожар.

