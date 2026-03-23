РФ атакувала Одещину дронами: пошкоджено будинки та порт

У ніч проти 23 березня російські загарбники вкотре атакували Одещину безпілотниками. Є руйнування у житловому секторі та порту

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

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"Під ударом опинилися житлові будинки у передмісті Одеси та портова інфраструктура. Внаслідок падіння уламків у двох приватних будинках пошкоджено дахи та вибито скління. Пошкодження зазнав також склад на території порту", - йдеться в повідомленні.

Кіпер зазначив, що минулося без постраждалих. На місцях працюють усі оперативні служби. Триває фіксація наслідків та їх ліквідація.

Що передувало?

Протягом вечора 22 березня російські окупанти атакували Кіровоградську область ударними дронами. Станом на ранок 23 березня відомо про двох постраждалих.

Зранку 23 березня російські загарбники атакували Кривий Ріг. Поранено двох чоловіків, сталася пожежа.

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