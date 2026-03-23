Ворог повторно атакував Кривий Ріг: є поранені та пошкодження

Ворог вдруге за ранок 23 березня атакував Кривий Ріг Дніпропетровської області. Місто перебуває під атакою російських дронів.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

Як зазначається, внаслідок атаки РФ пошкоджена інфраструктура. Зайнялася пожежа.

"Дістали поранень двоє людей. Медики надають допомогу", - уточнив очільник області.

"У Криворізькому районі триває повітряна тривога. До відбою перебувайте у безпечних місцях", - додав Ганжа.

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Як згодом повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, під час ранкової атаки поранення отримали двоє людей - чоловіки 60 і 36 років. Один із них доставлений до лікарні з осколковими пораненнями, другий "легкий", йому надано допомогу на місці.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що зранку 23 березня російські загарбники атакували Кривий Ріг. Поранено двох чоловіків, сталася пожежа.

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