Ворог повторно атакував Кривий Ріг: є поранені та пошкодження
Ворог вдруге за ранок 23 березня атакував Кривий Ріг Дніпропетровської області. Місто перебуває під атакою російських дронів.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
Як зазначається, внаслідок атаки РФ пошкоджена інфраструктура. Зайнялася пожежа.
"Дістали поранень двоє людей. Медики надають допомогу", - уточнив очільник області.
"У Криворізькому районі триває повітряна тривога. До відбою перебувайте у безпечних місцях", - додав Ганжа.
Як згодом повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, під час ранкової атаки поранення отримали двоє людей - чоловіки 60 і 36 років. Один із них доставлений до лікарні з осколковими пораненнями, другий "легкий", йому надано допомогу на місці.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що зранку 23 березня російські загарбники атакували Кривий Ріг. Поранено двох чоловіків, сталася пожежа.
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