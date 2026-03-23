Оккупанты обстреляли 27 населенных пунктов Херсонщины: 1 человек погиб, еще 2 получили ранения

За прошедшие сутки российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые и погибший.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Берислав, Томина Балка, Золотая Балка, Урожайное, Зеленовка, Нововоскресенское, Кучерское, Шевченковка, Крещеновка, Нововоронцовка, Новорайск, Антоновка, Веселое, Днепровское, Ивановка, Кизомыс, Львово, Милово, Михайловка, Новоалександровка, Ольговка, Приднепровское, Садовое, Токаревка, Шевченковка, Никольское и город Херсон.

Куда били оккупанты

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 5 частных домов. Также оккупанты разрушили здание выдачи гуманитарной помощи, складское помещение, частный гараж и автомобиль.

В результате российской агрессии 1 человек погиб, еще 2 получили ранения.

Вчера из освобожденных громад региона эвакуировали 4 человека.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 288 850 человек (+970 за сутки), 11 794 танка, 38 662 артиллерийских системы, 24 268 ББТ. ИНФОГРАФИКА