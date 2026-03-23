Окупанти обстріляли 27 населених пунктів Херсонщини: 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення

Упродовж минулої доби російські війська продовжували завдавати ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені та загиблий.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Томина Балка, Золота Балка, Урожайне, Зеленівка, Нововоскресенське, Кучерське, Шевченківка, Хрещенівка, Нововоронцовка, Новорайськ, Антонівка, Веселе, Дніпровське, Іванівка, Кізомис, Львове, Милове, Михайлівка, Новоолександрівка, Ольгівка, Придніпровське, Садове, Токарівка, Шевченківка, Микільське та місто Херсон.

Куди били окупанти

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 5 приватних будинків.Також окупанти понівечили будівлю видачі гуманітарної допомоги, складське приміщення, приватний гараж та автомобіль.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 4 людини.

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