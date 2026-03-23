Новости Сийярто годами отчитывался Лаврову во время заседаний ЕС
Еврокомиссия просит Венгрию разъяснить заявления о возможной передаче данных РФ

Еврокомиссия хочет привлечь для "репарационного займа" дополнительные €25 млрд росактивов

Европейская комиссия ожидает от Будапешта официальных разъяснений в связи с информацией о том, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сиарто якобы информировал российскую сторону о ходе закрытых заседаний Совета ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в понедельник в Брюсселе на брифинге сообщила пресс-секретарь Европейской комиссии по вопросам внешней политики Анитта Хиппер.

По ее словам, сообщения о возможном раскрытии закрытых дискуссий на уровне министров вызывают серьезную обеспокоенность.

Вопрос доверия между государствами ЕС

В Еврокомиссии подчеркнули, что доверие между государствами-членами ЕС и институтами является ключевым для эффективной работы Союза.

Брюссель ожидает, что правительство Венгрии предоставит объяснения по поводу этих сообщений.

На данный момент Еврокомиссия не предоставила дополнительных деталей и констатировала, что ситуация находится на стадии выяснения.

Что предшествовало?

Издание The Washington Post писало, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно звонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС.

Впоследствии Politico написало, что Евросоюз исключает Венгрию из обсуждений чувствительных вопросов из-за риска утечки информации в Россию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Туск о докладах Сийярто Лаврову о заседаниях ЕС: У нас давно есть подозрения

Прийшов час виключити Угорщину з ЄС
23.03.2026 13:59 Ответить
Прокинулися. Вже давно у ЗМІ пишуть що мадяри не тільки на русню працюють а іще Китаю ********** та зливають інфу про НАТО.
23.03.2026 14:00 Ответить
Дати в рило в потім хай дає роз'яснення.
23.03.2026 13:58 Ответить
Дати в рило в потім хай дає роз'яснення.
23.03.2026 13:58 Ответить
Дати в рило, а потім під зад з ЕС
23.03.2026 14:19 Ответить
Орбаноїди - на зарплаті у Газпрома. Вони по суті є найманими працівниками Рашки і що іншого було від них очікувати ?
23.03.2026 13:59 Ответить
Вже розслідували справу про прослуховування🤣.
23.03.2026 13:59 Ответить
Прийшов час виключити Угорщину з ЄС
23.03.2026 13:59 Ответить
це з області фантастики. як і включення до ЄС Украї́ни.
23.03.2026 14:10 Ответить
Я вірю що Орбан справиться з цим завданням.
23.03.2026 14:11 Ответить
теоретично так. Але, для втілення цього плану слід, по перше, розірвати тандем мадярів зі словаками а там як карта ляже.
23.03.2026 14:32 Ответить
Кацапу нашваберному все "хвантастіка" .... як й з безвізом було, а потім язик у #опу й седять тихенько, або кажуть "ми нє затєлі брать Кієв за трі дня".... кацап - брехлива мразота.
23.03.2026 14:22 Ответить
найбільші герої - завше з чорним ротом і здебільшого за кордоном
23.03.2026 14:27 Ответить
Прокинулися. Вже давно у ЗМІ пишуть що мадяри не тільки на русню працюють а іще Китаю ********** та зливають інфу про НАТО.
23.03.2026 14:00 Ответить
так про це і говорити нічого! Дике стадо..яке перлося з Уралу на Захід..і затрималося у Європі... свій генетичний ланцюжок зберегла повністью. Дикуни у другу світову по жорстокості перепльовували німців у рази.... Тягне дикунів до своїх співвітчизників по дикунству..кацапні.
23.03.2026 14:13 Ответить
Теж мені сенсація... От прямо ніколи мадяри кацапам не підмахували і раптом це знову сталося!
23.03.2026 14:09 Ответить
Що там роз'яснювати? Просто шльондри.
23.03.2026 14:12 Ответить
Цікаво, а що ви хочете почути від *******?
23.03.2026 14:17 Ответить
Або вітька орбана, відправляти до вітька інуковоща, або всю Угорщину - до тайожного сойузу.
23.03.2026 14:18 Ответить
ЄС має не "ховати голову у пісок" а набратися сміливості й подивитись на речі реально- Угорщини "троянський кінь" у ЄС, працює на рашистов.
23.03.2026 14:20 Ответить
Кого це може дивувати?
23.03.2026 14:40 Ответить
 
 