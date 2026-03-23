Еврокомиссия просит Венгрию разъяснить заявления о возможной передаче данных РФ

Европейская комиссия ожидает от Будапешта официальных разъяснений в связи с информацией о том, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сиарто якобы информировал российскую сторону о ходе закрытых заседаний Совета ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в понедельник в Брюсселе на брифинге сообщила пресс-секретарь Европейской комиссии по вопросам внешней политики Анитта Хиппер.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По ее словам, сообщения о возможном раскрытии закрытых дискуссий на уровне министров вызывают серьезную обеспокоенность.

Вопрос доверия между государствами ЕС

В Еврокомиссии подчеркнули, что доверие между государствами-членами ЕС и институтами является ключевым для эффективной работы Союза.

Брюссель ожидает, что правительство Венгрии предоставит объяснения по поводу этих сообщений.

На данный момент Еврокомиссия не предоставила дополнительных деталей и констатировала, что ситуация находится на стадии выяснения.

Что предшествовало?

Издание The Washington Post писало, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно звонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС.

Впоследствии Politico написало, что Евросоюз исключает Венгрию из обсуждений чувствительных вопросов из-за риска утечки информации в Россию.

