Украина до сих пор не допустила экспертную группу ЕС на нефтепровод "Дружба", - СМИ

По состоянию на 23 марта Украина не предоставила группе европейских экспертов разрешение осмотреть место повреждения нефтепровода "Дружба" в результате российских обстрелов. Специалисты находятся в Киеве с 18 марта.

Об этом сообщили собеседники "Суспільного" и "Европейской правды", передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Группа экспертов из Евросоюза до сих пор находится в Киеве и готова в любой момент выехать на место для оценки степени повреждений и стоимости ремонтных работ.

Один из собеседников "Суспільного" высказал мнение, что в ближайшее время группа вряд ли будет допущена на место. Поскольку это имело смысл перед заседанием Европейского совета, где был шанс разблокировать 90-миллиардный кредит для Украины. Сейчас же позиция Венгрии четкая и непоколебимая в этом вопросе.

По предварительному плану, результаты работы этой группы должны были успокоить Орбана, сообщил собеседник издания.

Реакция Еврокомиссии

В Европейской комиссии отказываются комментировать ситуацию вокруг экспертной группы.

"У меня нет обновленной информации по этой миссии, которую я могла бы вам предоставить", — заявила журналистам пресс-секретарь Еврокомиссии по энергетическим вопросам Анна-Кайса Итконен.

"На прошлой неделе мы отмечали, что существует группа экспертов, готовых к этой миссии. У нас нет никакой новой информации, которой мы могли бы поделиться по этому поводу. Таким образом, информация, предоставленная нами на прошлой неделе, остается актуальной", — добавила заместительница главного пресс-секретаря Еврокомиссии Арианна Подеста.

