Украина до сих пор не допустила экспертную группу ЕС на нефтепровод "Дружба", - СМИ

Нефтепровод "Дружба"

По состоянию на 23 марта Украина не предоставила группе европейских экспертов разрешение осмотреть место повреждения нефтепровода "Дружба" в результате российских обстрелов. Специалисты находятся в Киеве с 18 марта.

Об этом сообщили собеседники "Суспільного" и "Европейской правды", передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Группа экспертов из Евросоюза до сих пор находится в Киеве и готова в любой момент выехать на место для оценки степени повреждений и стоимости ремонтных работ.

Один из собеседников "Суспільного" высказал мнение, что в ближайшее время группа вряд ли будет допущена на место. Поскольку это имело смысл перед заседанием Европейского совета, где был шанс разблокировать 90-миллиардный кредит для Украины. Сейчас же позиция Венгрии четкая и непоколебимая в этом вопросе.

  • По предварительному плану, результаты работы этой группы должны были успокоить Орбана, сообщил собеседник издания.

Реакция Еврокомиссии

В Европейской комиссии отказываются комментировать ситуацию вокруг экспертной группы.

"У меня нет обновленной информации по этой миссии, которую я могла бы вам предоставить", — заявила журналистам пресс-секретарь Еврокомиссии по энергетическим вопросам Анна-Кайса Итконен.

"На прошлой неделе мы отмечали, что существует группа экспертов, готовых к этой миссии. У нас нет никакой новой информации, которой мы могли бы поделиться по этому поводу. Таким образом, информация, предоставленная нами на прошлой неделе, остается актуальной", — добавила заместительница главного пресс-секретаря Еврокомиссии Арианна Подеста.

Топ комментарии
скільки шанувальників кацапії в тій комісії?
від орбана ж точно є.
23.03.2026 16:20 Ответить
ще не пили на коня
23.03.2026 16:20 Ответить
чому ж це?
23.03.2026 16:13 Ответить
ще не пили на коня
23.03.2026 16:20 Ответить
Мабуть мало занепокоєння виражали 2022-23 роках
23.03.2026 16:22 Ответить
Безпекова ситуація, турбота про їхнє життя і здоров'я.
23.03.2026 16:24 Ответить
Ця труба має допомогти наповнити бюджет війни для путіна грошіма з ЕС? Здається, такі теми не обговорюються.Взагалі розберіть її на металобрухт!
23.03.2026 16:19 Ответить
скільки шанувальників кацапії в тій комісії?
від орбана ж точно є.
23.03.2026 16:20 Ответить
Немає можливості провести допуск, на тій ділянці небезпечна ситуація і існує загроза життю експертної групи єс. Потрібно визначити джерело загрози і забезпечити безпеку. У даній ситуації всім потрібно зберігати спокій і надіятись що колись, у майбутньому потрібний дозвіл буде надано
23.03.2026 16:25 Ответить
Броди Львівськох області ?

якид зарахований zельона холуйня )))
23.03.2026 16:31 Ответить
вкид*
23.03.2026 16:55 Ответить
А тобі що не так , холую іншого кольору ? Переживаєш щоб уграм кацапську нафту пустили чим швидше ?
23.03.2026 16:59 Ответить
І не допускають ЄС,і не скажуть,що кран перекрили- дипломатія в стилі квартал 95.
Хоча,кран треба було ще перекривати в 22-му,при участі провідних західноєвропейських лідерів-дотепер вже би забули.
А так, мільярди дол.заробила рашка через негласну згоду найвеличнішого.
23.03.2026 16:31 Ответить
якщо в Угорщині на виборах переможе орбан,експертна група так і не отримає допуск .Це напряму залежить виділення Україні 90 лярдів зелених.котрі блокує рашистський холуй орбан...
23.03.2026 16:34 Ответить
*** там реально дырка(с); повезло вам не столкнуться с яростью ПУКСРЕНЬКОВИЧИУСАВИУШВИНСОНГАНЬОВА
23.03.2026 16:42 Ответить
ну то зводіть їх на київську перепічку, раз вже приїхали.
23.03.2026 16:51 Ответить
 
 