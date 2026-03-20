РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11085 посетителей онлайн
Новости Поставки нефти через российскую трубу Чехия
1 669 12

Интерпретации моих слов о понимании позиции Орбана странные. Нужна гибкость обеих сторон, - Мелони

Мелони объяснила свои заявления об Орбане: что известно?

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони прокомментировала сообщения СМИ о том, что она якобы понимает позицию венгерского премьера Орбана по поводу блокирования кредита в размере 90 млрд евро для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что предшествовало?

Она отметила, что большая часть обсуждения во время заседания была посвящена блокированию Венгрией кредита Украине на сумму 90 миллиардов евро.

Читайте: Орбан и Фицо отказались поддержать выводы саммита Евросовета о помощи Украине

Объяснения Мелони

Премьер-министр Италии считает странной интерпретацию своих слов о якобы понимании позиции Орбана, о которых накануне сообщили в СМИ.

"И здесь я также столкнулась с несколько странными интерпретациями моих слов, поэтому с радостью поделюсь с вами тем, что я повторила. Я считаю, что ситуацию можно решить. Я считаю, что для ее решения необходима гибкость с обеих сторон.

Итак, с одной стороны, на мой взгляд, необходимо возобновление работы нефтепровода "Дружба", а с другой – 90 миллиардов будут автоматически разблокированы", – пояснила она.

Читайте: Он ведет себя как 6-летний ребенок: лидеры ЕС разделились на две группы, убеждая Орбана, - Politico

Что предшествовало?

Читайте также: Поведение европейцев безумие. Мы не выживем без российской нефти, - Орбан

Автор: 

Венгрия (2403) Орбан Виктор (739) Джорджа Мелони (180)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Крайні праві захищають проросійських - нічого нового.
показать весь комментарий
20.03.2026 11:49 Ответить
+4
Ну, гнучкість Орбана очевидна. Він давно прогнувся під ху"ло
показать весь комментарий
20.03.2026 11:50 Ответить
+2
Нащадки Муссоліні.
показать весь комментарий
20.03.2026 11:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
показать весь комментарий
»Гутаперчівиє та гібкіє» керувальники, якби не нагадили своїми гібкастямі своїм же державам!!!
Прутін з фсб таких «гібкіх» з країн ЄС і НАТО, проплачує за гроші, продані їм же нафту і газ!!!
показать весь комментарий
20.03.2026 12:05 Ответить
Так Орбан до рук не йде - як ти його зігнеш?
показать весь комментарий
20.03.2026 11:49 Ответить
Та ні. Потрібно просто прокладку змінити,Джорджа.
показать весь комментарий
20.03.2026 11:50 Ответить
показать весь комментарий
ані слова про викрадений налік та золоті злитки.
чи, невикрадені, а законно заарештовані, як чорний кеш?
показать весь комментарий
20.03.2026 12:05 Ответить
О тож!
Дивно то якось. Таке враження, що ще дешево наша ЗЕсрань обійшлась, як відкупне мадярам, щоб шум не піднімали.
показать весь комментарий
20.03.2026 12:33 Ответить
Вона сприймає керівництво Угорщини як нормальну владу, а вони союзники Гітлера 21 століття, які свідомо блокують допомогу Євросоюзу, щоб допомогти йому знищувати Україну. Мелані трактування твоїх слів зовсім не дивне, Орбан ще й розбійник, пограбував інкасаторів Нацбанку України.
показать весь комментарий
20.03.2026 12:10 Ответить
Я вважаю, що ситуацію можна вирішити. Я вважаю, що для її вирішення необхідна гнучкість з обох сторін.Не так давно Меорні ВЖЕ ПРОГНУЛАСЬ перед американським "шизоїдом"З ЦИХ ПІР в неї все більше і більше буде появлятися ""І тут я також натрапила на дещо дивні інтерпретації моїх слів, " ЇЇ Премьєрське крісло КОНКРЕТНО ХИТАЄТЬСЯ ПІД " ЇЇ СІДАЛОМ"
показать весь комментарий
20.03.2026 12:14 Ответить
а вона сама не хоче касапської нафти, раптом?
показать весь комментарий
20.03.2026 12:31 Ответить
Вона уроки прогинання в орбана бере ? Чи дає?🤔
показать весь комментарий
20.03.2026 12:37 Ответить
 
 