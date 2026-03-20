Интерпретации моих слов о понимании позиции Орбана странные. Нужна гибкость обеих сторон, - Мелони

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони прокомментировала сообщения СМИ о том, что она якобы понимает позицию венгерского премьера Орбана по поводу блокирования кредита в размере 90 млрд евро для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Что предшествовало?

Она отметила, что большая часть обсуждения во время заседания была посвящена блокированию Венгрией кредита Украине на сумму 90 миллиардов евро.

Объяснения Мелони

Премьер-министр Италии считает странной интерпретацию своих слов о якобы понимании позиции Орбана, о которых накануне сообщили в СМИ.

"И здесь я также столкнулась с несколько странными интерпретациями моих слов, поэтому с радостью поделюсь с вами тем, что я повторила. Я считаю, что ситуацию можно решить. Я считаю, что для ее решения необходима гибкость с обеих сторон.

Итак, с одной стороны, на мой взгляд, необходимо возобновление работы нефтепровода "Дружба", а с другой – 90 миллиардов будут автоматически разблокированы", – пояснила она.

Ранее Мелони во время встречи лидеров Европейского Союза выразила понимание позиции Орбана в отношении Украины.

