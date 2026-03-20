Інтерпретації моїх слів про розуміння позиції Орбана дивні. Потрібна гнучкість обох сторін, - Мелоні

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні прокоментувала повідомлення ЗМІ про те, що вона нібито розуміє позицію угорського прем'єра Орбана щодо блокування кредиту у 90 млрд євро для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Що передувало?

Вона зазначила, що більша частина обговорення під час засідання була присвячена блокуванню Угорщиною кредиту Україні на суму 90 мільярдів євро.

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Пояснення Мелоні

Прем'єрка Італії вважає дивним трактування її слів стосовно нібито розуміння позиції Орбана, про які напередодні повідомили у медіа.

"І тут я також натрапила на дещо дивні інтерпретації моїх слів, тому з радістю поділюся з вами тим, що я повторила. Я вважаю, що ситуацію можна вирішити. Я вважаю, що для її вирішення необхідна гнучкість з обох сторін.

Отже, з одного боку, на мій погляд, необхідне відновлення роботи нафтопроводу "Дружба", а з іншого – 90 мільярдів будуть автоматично розблоковані", - пояснила вона.

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Що передувало?

Раніше Мелоні під час зустрічі лідерів Європейського Союзу висловила розуміння позиції Орбана щодо України.

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