Інтерпретації моїх слів про розуміння позиції Орбана дивні. Потрібна гнучкість обох сторін, - Мелоні
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні прокоментувала повідомлення ЗМІ про те, що вона нібито розуміє позицію угорського прем'єра Орбана щодо блокування кредиту у 90 млрд євро для України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Що передувало?
Вона зазначила, що більша частина обговорення під час засідання була присвячена блокуванню Угорщиною кредиту Україні на суму 90 мільярдів євро.
Пояснення Мелоні
Прем'єрка Італії вважає дивним трактування її слів стосовно нібито розуміння позиції Орбана, про які напередодні повідомили у медіа.
"І тут я також натрапила на дещо дивні інтерпретації моїх слів, тому з радістю поділюся з вами тим, що я повторила. Я вважаю, що ситуацію можна вирішити. Я вважаю, що для її вирішення необхідна гнучкість з обох сторін.
Отже, з одного боку, на мій погляд, необхідне відновлення роботи нафтопроводу "Дружба", а з іншого – 90 мільярдів будуть автоматично розблоковані", - пояснила вона.
Що передувало?
- Раніше Мелоні під час зустрічі лідерів Європейського Союзу висловила розуміння позиції Орбана щодо України.
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