УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9544 відвідувача онлайн
Новини Поставки нафти через трубопровід Дружба Транзит нафти через Дружбу
3 185 20

Україна досі не допустила експертну групу ЄС на нафтопровід "Дружба", - ЗМІ

Нафтопровід "Дружба"

Україна станом на 23 березня не надала дозвіл групі європейських експертів оглянути місце пошкодження нафтопроводу "Дружба" російськими обстрілами. Фахівці перебувають у Києві з 18 березня.

Про це повідомили співрозмовники "Суспільного" та "Європейської правди", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Група експертів з Євросоюзу досі перебуває в Києві та готова в будь-який момент виїхати на місце пошкодження задля оцінки ступеня пошкоджень та вартості ремонтних робіт.

Один зі співрозмовників "Суспільного" висловив думку, що найближчим часом група навряд чи буде допущена на місце. Оскільки це мало зміст перед засіданням Європейської ради, де був шанс розблокувати 90-мільярдну позику для України. Зараз же позиція Угорщини чітка й непохитна в цьому питанні.

  • За попереднім планом, результати роботи цієї групи мали б заспокоїти Орбана, повідомив співрозмовник видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В українців закінчаться гроші набагато швидше, ніж у нас нафта, - Сійярто

Реакція Єврокомісії

У Європейській комісії відмовляються коментувати ситуацію навколо експертної групи.

"Я не маю оновленої інформації щодо цієї місії, яку могла б вам надати", - заявила журналістам речниця Єврокомісії з енергетичних питань Анна-Кайса Ітконен.

"Минулого тижня ми зазначали, що існує група експертів, які готові до цієї місії. Ми не маємо жодної нової інформації, якою могли б поділитися з цього приводу. Отже, інформація, надана нами минулого тижня, залишається актуальною", - додала заступниця головної речниці Єврокомісії Аріанна Подеста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інтерпретації моїх слів про розуміння позиції Орбана дивні. Потрібна гнучкість обох сторін, - Мелоні

Автор: 

дружба (167) Єврокомісія (2464) нафтопровід (454) Євросоюз (15322)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Мабуть мало занепокоєння виражали 2022-23 роках
показати весь коментар
23.03.2026 16:22 Відповісти
+4
Ця труба має допомогти наповнити бюджет війни для путіна грошіма з ЕС? Здається, такі теми не обговорюються.Взагалі розберіть її на металобрухт!
показати весь коментар
23.03.2026 16:19 Відповісти
+4
скільки шанувальників кацапії в тій комісії?
від орбана ж точно є.
показати весь коментар
23.03.2026 16:20 Відповісти

Завантаження...

 
 