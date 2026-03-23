В течение дня враг атаковал Херсонщину дронами и артиллерией: пострадали пять человек
В течение дня в понедельник, 23 марта, российские оккупанты обстреляли населенные пункты Херсонской области из артиллерии и с помощью дронов различных типов. Пострадали пять человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.
Последствия обстрелов
С утра враг несколько раз применял артиллерию для обстрелов Белозерки и Комишан. Как следствие, в общей сложности пострадали четверо гражданских лиц.
Еще один человек получил травмы в Херсоне – враг направил FPV-дрон на мужчину, когда тот ехал по улице на велосипеде.
Повреждения получили частные и многоквартирные дома, офисные и хозяйственные помещения, учебное заведение, гаражи и автотранспорт.
Начато досудебное расследование по фактам совершения оккупантами военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
