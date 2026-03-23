Ворог впродовж дня атакував Херсонщину дронами та артилерією: постраждали п’ятеро людей

Впродовж дня понеділка, 23 березня, російські окупанти атакували населені пункти Херсонщини артилерією та дронами різного типу. Постраждали п’ятеро людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

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Наслідки обстрілів

Від ранку ворог кілька разів застосовував артилерію для обстрілів Білозерки та Комишан. Внаслідок чого загалом постраждало четверо цивільних.

Ще одна людина дістала травми у Херсоні – ворог спрямував FPV-дрон у чоловіка, коли той рухався вулицею на велосипеді.

Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, офісні приміщення та господарські приміщення, навчальний заклад, гаражі та автотранспорт.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення окупантами воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

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