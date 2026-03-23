Россияне более 60 раз атаковали Днепропетровщину: 8 человек пострадали, среди них – ребенок
В течение дня в понедельник, 23 марта, российские оккупационные войска более 60 раз обстреляли четыре района Днепропетровщины. Враг применял беспилотники, артиллерию и авиабомбы. Восемь человек получили ранения, среди них — 14-летняя девочка.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Обстрелы Синельниковского района
В Синельниковском районе враг атаковал Васильковскую, Межевскую и Дубовиковскую громады. Повреждены многоквартирный и частный дома, магазин. Ранены шесть человек. Среди них – 14-летняя девочка.
Она и трое взрослых находятся в больнице. 70-летний мужчина в тяжелом состоянии.
Атаки на Никопольский район
В Никопольском районе от российских атак пострадали райцентр, Марганецкая, Мировская, Червоногригоровская, Покровская громады. Возникли пожары. Разрушены предприятие, агрофирма, инфраструктура, лицей, частные дома, автомобили.
Обстрелы Кривого Рога
В Кривом Роге вследствие утренней атаки пострадали двое мужчин. Враг обстрелял и Грушевскую громаду.
Обстрелы Днепра
Кроме того, россияне атаковали Днепр. В городе возникли пожары. Повреждена инфраструктура.
