Росіяни понад 60 разів атакували Дніпропетровщину: 8 людей постраждали, серед них – дитина

Упродовж дня понеділка, 23 березня, російські окупаційні війська понад 60 разів атакував чотири райони Дніпропетровщини. Ворог застосовував безпілотники, артилерію та авіабомби. Восьмеро осіб зазнали поранень, серед них -14-річна дівчинка.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Обстріли Синельниківщини

На Синельниківщині ворог атакував Василькіську, Межівську і Дубовиківську громади. Пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки, магазин. Поранені шестеро людей. Серед них – 14-річна дівчинка.

Вона та троє дорослих у лікарні. 70-річний чоловік у важкому стані.

Атаки на Нікопольщину

На Нікопольщині від російських атак потерпали райцентр, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська, Покровська громади. Виникли пожежі. Понівечені підприємство, агрофірма, інфраструктура, ліцей, приватні будинки, автівки.

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Обстріли Кривого Рогу

У Кривому Розі через ранкову атаку постраждали двоє чоловіків. Цілив ворог і по Грушівській громаді.

Обстріли Дніпра

Крім того, росіяни атакувалий Дніпро. У місті виникли пожежі. Понівечена інфраструктура.

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