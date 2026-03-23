В ВСУ занято лишь 30% сержантских должностей. НАТО "глубоко бы охр#нело" от такой цифры, — Билецкий

ВСУ, сержант

Командующий Третьим армейским корпусом Андрей Билецкий заявил, что в украинской армии заняты лишь 30% сержантских должностей. 

Подготовка сержантов и офицеров

"Просто для понимания: в украинской армии на данный момент занято 30% сержантских должностей. Я думаю, что любая страна НАТО глубоко бы охр#нела, если бы услышала просто эту цифру, а у нас это во всех подразделениях. Речь идет не только о боевых подразделениях, у них ситуация может быть еще хуже", — сказал Билецкий на закрытой встрече с журналистами.

Командир 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" Игорь Оболенский подчеркнул, что, несмотря на это, роль сержантов должна быть ключевой.

"У нас ни один офицер не получил звание без разрешения старшего сержанта. Представляете? Покажите мне, где еще такая система? Если сержант сказал, что нет, он недостоин, то ни я, ни Андрей не подпишем представление на офицера", - добавил он.

БЗВП и СОЧ в ВСУ

По мнению комбригов, уровень БОВП и дополнительного обучения напрямую влияет на процент самовольного оставления части (СОЧ).

  • По некоторым данным, львиная доля СОЧ происходит именно на этапе прохождения базовой подготовки или сразу после прибытия в воинскую часть.
  • Это может быть связано как с бытовыми условиями во время обучения, так и с отношением к мобилизованным в учебных центрах. Все эти вещи также требуют значительных изменений, считают в Третьем армейском корпусе.

Зате генералів, як бродячих собак. Причому зараз вже й таких же фахових та досідчених, як і нинішній президент.

Історик Білецький не дасть збрехати.
23.03.2026 20:41 Ответить
Потенційних сержантів важче зловити, цілком закономірно.
23.03.2026 20:42 Ответить
В чому фаховіший .у вилизувані зеліної дупи,за що отримав генеральські зірочки і обклеїв своїми "бігмордами " всю Україну ,цікаво за чий рахунок ,бо бігборди - річ дорога.
23.03.2026 21:01 Ответить
23.03.2026 20:41 Ответить
Історик Білецький набагато фаховіший та досвідченіший,ніж багато кадрових паркетних хєнєралів, які тільки вміють керувати солдатами на будівництві власних котеджів.
23.03.2026 20:52 Ответить
Частина яких , до речі , стали генералами ще в часи Кучми-Яника , але і після 2014 чомусь збереглися в армії
23.03.2026 20:55 Ответить
корпус білецького самий профінансований військовий підрозділ.
тож, білецький такий молодець за гроші при повному забеспеченні.

а, от інші підрозділи, наприклад дшв, на вічному підсосі!!!!
23.03.2026 20:57 Ответить
То він винен,що його корпус гарно профінансований? То напевно треба в суд на нього подати.
23.03.2026 20:59 Ответить
не знаю, як це бути чиїмось улюбленцем.
весь київ заліплений білецьким.
жадан концерти проводить під хартію.
а дшв просто воює, бо нема там пристосуванців за гроші. і кидають дшв в саме пекло.
23.03.2026 21:03 Ответить
Не тільки ДШВ.
Та ж 93-тя механізована не вилазить з найгарячіших напрямків з самого початку повномасштабки.
Але вона не розпіарена.
23.03.2026 21:13 Ответить
23.03.2026 21:01 Ответить
Ну не подобається,то замініть його на Кузьмука.
23.03.2026 21:15 Ответить
Так той був був кучмівським генералом ,а цей -зєлін генерал - ну дуже велика різниця .
23.03.2026 21:19 Ответить
Краще Генерала Муженка, Полтарака, Коваля чи Валерія Гелетея потужники
23.03.2026 21:28 Ответить
Так Валєрка ще той хенерал ,в 2014 в Сіверодонецьку "флаготиканьєм " займався.
23.03.2026 21:34 Ответить
і прокурора Щокіна, голову нацбанка Гонтареву
23.03.2026 21:29 Ответить
23.03.2026 20:42 Ответить
Ага зловлять тобі 10-100 ухилянтів й й..сь з ними як хочеш. Якщо поб'єш тебе посадять, якщо втечуть тебе посадять. Ще й зп не про що. Тому й не дивно.
23.03.2026 20:52 Ответить
Краще живим у в'язниці ,ніж мертвим на фронті.
23.03.2026 20:57 Ответить
У російській в'язниці.
23.03.2026 21:03 Ответить
Так біжи в тцк мобілізуйся ,воюй а коли потрапиш у полон тоді і опинишся у "російській в'язниці" ти ж так до неї хочеш. .
23.03.2026 21:16 Ответить
Не знаю з кого сміятися а з кого плакати...
23.03.2026 20:53 Ответить
Вам краще працювати на дядю за гроші срані маркетологами в "Голопузько&партнери" вивчати ринок вареників. Або в конторі сраним інженером.
Аби не в ЗСУ, бо ненавчені, хай воєнні воюють і діти прокурорів!
23.03.2026 20:56 Ответить
Так нам генштабівська пропаганда розповідає тільки про загиблих півторамільйона кацапів ,а за наші втрати мовчать ,от цікаво ,куди поділись 70 % з гаком сержантів ,а за солдатів я взагалі мовчу ?
23.03.2026 20:56 Ответить
ти ж відпетляв. Сидиш, сцишся зайвий раз вийти на вулицю. От - мінус ще один потенційний сержант.
23.03.2026 20:58 Ответить
Так мені 55 і я годєн к нєстроєвой ще з 18 ,живу в Києві і спокійно ходжу по вулицях. А ти біжи бігом до тцк і мобілізуйся і дослужишся до сержанта ........ якщо доживеш.
23.03.2026 21:04 Ответить
)) мені 56, і дожився, і дослужився. Як дожився - хєр його знає, але якось дожився.
Тільки от в лютому 22 я пішов воювати, незважаючи на вік та стан здоров'я, а ти залишився в Києві.
23.03.2026 21:07 Ответить
Так я залишився в Києві і нікуди не тікав , тобі 56 і ти незважаючи на вік та стан здоров'я пішов воювати ,в той час як молоді багаті бугаї позаброньовувались і повтікали за кордон.
23.03.2026 21:11 Ответить
Як там писав той чувак, шо типу в Боярці ніби то будував вузкоколейку? жизнь прожить, что би нє било мучітєльно больно за бесцельно прожитиє годи..
Я зробив так як мусив зробити.
Тому що інакше неможливо.
Так, доброволець.
Ти - ні.
І що підбішує - ти цим пишаєшся і ще там шось скулиш про "бусифікацію".
23.03.2026 21:17 Ответить
Ну так і захищай статки багатіїв ,які сидять в Києві чи за кордоном і дивляться на таких як ти ян на гарматне м'ясо , вибач ,ти прожив 56 ,а залишився ідеалістом ,наївним як маленька дитина.
23.03.2026 21:23 Ответить
Тобто, виходить, ти чекав на підорів. Сподівався, що з "хлєбом солью" вони тебе не пристрелять.
І зараз теж чекаєш.
23.03.2026 21:25 Ответить
Так я ні на кого не чекав і не чекаю ,відчепись від мене .
23.03.2026 21:28 Ответить
А як справи в УДА по цьому питанню?
Чому всюди мовчок про Українську Добровольчу Армію,якою керує Дмитро Ярош,полковник по званню.
23.03.2026 20:59 Ответить
Ну генералів набагато більше вже, у кожному підрозділі по генералу мінімум, в НАТО часом не охреневає від тотальної бусифікації всіх підряд? І хворих і здорових і старих?
23.03.2026 21:02 Ответить
А НАТО ще "глибоко не охр#ніло " від нашої бусифікації коли на людей влаштовують облави.
23.03.2026 21:07 Ответить
Ну такими "методами " точно кордони 91 року не світять, але в гш думають навпаки! Он вже операції якісь планують.
23.03.2026 21:28 Ответить
Да пішли вони нахрін разом зі своїми "кордонами 91 року і кавамивялті".
23.03.2026 21:30 Ответить
Зате генералів неміряно!
23.03.2026 21:19 Ответить
а скільки офіцерських посад вакантно?

За кількість вакансій солдатського складу не запитую - там все зрозуміло.
23.03.2026 21:25 Ответить
Так нових набусифікують і всі вакансії заповнять ,якщо бусифіковні до того часу не розбіжаться .
23.03.2026 21:32 Ответить
Білецький, та ми тут самі охрініваємо. Від тебе! Такого хамелеона, який кожні декілька років міняє окрас, ще пошукати потрібно. Ніяких принципів. Купується виключно позитивом від влади.
23.03.2026 21:31 Ответить
 
 