В ВСУ занято лишь 30% сержантских должностей. НАТО "глубоко бы охр#нело" от такой цифры, — Билецкий
Командующий Третьим армейским корпусом Андрей Билецкий заявил, что в украинской армии заняты лишь 30% сержантских должностей.
Об этом говорится в статье NV, передает Цензор.НЕТ.
Подготовка сержантов и офицеров
"Просто для понимания: в украинской армии на данный момент занято 30% сержантских должностей. Я думаю, что любая страна НАТО глубоко бы охр#нела, если бы услышала просто эту цифру, а у нас это во всех подразделениях. Речь идет не только о боевых подразделениях, у них ситуация может быть еще хуже", — сказал Билецкий на закрытой встрече с журналистами.
Командир 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" Игорь Оболенский подчеркнул, что, несмотря на это, роль сержантов должна быть ключевой.
"У нас ни один офицер не получил звание без разрешения старшего сержанта. Представляете? Покажите мне, где еще такая система? Если сержант сказал, что нет, он недостоин, то ни я, ни Андрей не подпишем представление на офицера", - добавил он.
БЗВП и СОЧ в ВСУ
По мнению комбригов, уровень БОВП и дополнительного обучения напрямую влияет на процент самовольного оставления части (СОЧ).
- По некоторым данным, львиная доля СОЧ происходит именно на этапе прохождения базовой подготовки или сразу после прибытия в воинскую часть.
- Это может быть связано как с бытовыми условиями во время обучения, так и с отношением к мобилизованным в учебных центрах. Все эти вещи также требуют значительных изменений, считают в Третьем армейском корпусе.
Історик Білецький не дасть збрехати.
тож, білецький такий молодець за гроші при повному забеспеченні.
а, от інші підрозділи, наприклад дшв, на вічному підсосі!!!!
весь київ заліплений білецьким.
жадан концерти проводить під хартію.
а дшв просто воює, бо нема там пристосуванців за гроші. і кидають дшв в саме пекло.
Та ж 93-тя механізована не вилазить з найгарячіших напрямків з самого початку повномасштабки.
Але вона не розпіарена.
Чому всюди мовчок про Українську Добровольчу Армію,якою керує Дмитро Ярош,полковник по званню.
За кількість вакансій солдатського складу не запитую - там все зрозуміло.