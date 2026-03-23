У ЗСУ зайнято лише 30% сержантських посад. НАТО "глибоко б охр#ніло" від такої цифри, - Білецький

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що в українській армії зайняті лише 30% сержантських посад.

Про це йдеться у статті NV, передає Цензор.НЕТ.

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Підготовка сержантів та офіцерів

"Просто для розуміння: в українській армії на цей момент зайнято 30% сержантських посад. Я думаю, що будь-яка країна НАТО глибоко б охр#ніла, якби почула просто цю цифру, а у нас це в усіх підрозділах. Ідеться не тільки про бойові підрозділи, у них ситуація може бути ще гіршою", - сказав Білецький на закритій зустрічі з журналістами.

Командир 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Ігор Оболєнський наголосив, що попри це роль сержантів має бути ключовою.

"У нас жоден офіцер не отримав звання без дозволу головного сержанта. Уявляєте? Покажіть мені, де ще така система? Якщо сержант сказав, що ні, він недостойний, то ні я, ні Андрій не підпишемо подання на офіцера", - додав він.

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БЗВП та СЗЧ у ЗСУ

На думку комбригів, рівень БЗВП та додаткового навчання прямо впливає на процент самовільного залишення частини (СЗЧ).

За певними даними, левова частина СЗЧ відбувається саме на етапі проходження базової підготовки або одразу після прибуття у військову частину.

Це може бути пов’язано як із побутовими умовами під час навчання, так і зі ставленням до мобілізованих у навчальних центрах. Усі ці речі також потребують значних змін, вважають у Третьому армійському корпусі.

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