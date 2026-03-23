Каллас поддержала решение Трампа приостановить удары по энергообъектам Ирана
Глава дипломатического ведомства Европейского Союза Кая Каллас поддержала решение президента США Дональда Трампа приостановить удары по энергетическим объектам Ирана, назвав его "очень позитивным".
Заявление Каллас цитирует AP, сообщает Цензор.НЕТ.
Каллас поддержала решение США
"Я считаю, что любые атаки на инфраструктуру вызывают хаос в регионе и еще больше обостряют эту войну", — сказала топ-дипломат.
Отмечается, что рост цен на энергоносители побудил лидеров ЕС рассмотреть меры по сокращению расходов, в частности, расширение возобновляемых источников энергии, корректировку налогов, заключение новых торговых соглашений и отмену углеродных кредитов.
Трамп отложил удары по энергетике Ирана
- Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и Иран в течение последних двух дней провели переговоры по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке.
- Он поручил отложить удары на 5 дней.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
