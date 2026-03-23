Новости Операция США против Ирана
Каллас поддержала решение Трампа приостановить удары по энергообъектам Ирана

Глава дипломатического ведомства Европейского Союза Кая Каллас поддержала решение президента США Дональда Трампа приостановить удары по энергетическим объектам Ирана, назвав его "очень позитивным".

Заявление Каллас цитирует AP, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что любые атаки на инфраструктуру вызывают хаос в регионе и еще больше обостряют эту войну", — сказала топ-дипломат.

Отмечается, что рост цен на энергоносители побудил лидеров ЕС рассмотреть меры по сокращению расходов, в частности, расширение возобновляемых источников энергии, корректировку налогов, заключение новых торговых соглашений и отмену углеродных кредитов.

  • Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и Иран в течение последних двух дней провели переговоры по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке.
  • Он поручил отложить удары на 5 дней.

демократичні цінності у всій красі!
та насрати на купу закатованих та зниклих безвісті персів. насрати на деспотію релігійних фанатиків.
ціни на нафту, от що головне!
ех, каллас каллас.....

так, шо, естонія готуйся бути зруйнованою покинутою та забутою!
23.03.2026 20:54 Ответить
розв'язати війну з країною, яка тебе не чіпає, а потім ще й розбомбити школу для дівчаток - то і є демократичні американські цінності
23.03.2026 21:00 Ответить
Трамп не демократ і ні разу здається, про демократичні цінності не згадав. Тим більше, що назвав демократів зрадниками. Так що облищте цю беззмістовну риторику до кращих часів
23.03.2026 21:06 Ответить
ану, прочитай ще раз, що я написав.
де там хоч буква про імбецила трампа?
23.03.2026 21:11 Ответить
Вы действительно думаете, что весь движ в заливе начался из-за погибших иранцев и против деспотии? И готовы к бензу по 100 грн./литр для спасения иранцев?
23.03.2026 20:58 Ответить
 
 