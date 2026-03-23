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Каллас підтримала рішення Трампа призупинити удари по енергооб’єктах Ірану
Очільниця дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас підтримала рішення президента США Дональда Трампа призупинити удари по енергетичних об’єктах Ірану, назвавши його "дуже позитивним".
Заяву Каллас цитує цитує AP, повідомляє Цензор.НЕТ.
Каллас підтримала рішення США
"Я вважаю, що будь-які атаки на інфраструктуру спричиняють хаос у регіоні та ще більше загострюють цю війну",- сказала топдипломатка.
Зазначається, що зростання цін на енергоносії спонукало лідерів ЄС розглянути кроки щодо скорочення витрат, зокрема, розширення відновлюваних джерел енергії, коригування податків, укладання нових торговельних угод та скасування вуглецевих кредитів.
Трамп відтермінував удари по енергетиці Ірану
- Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що Штати та Іран протягом останніх двох днів провели переговори щодо врегулювання конфліктів на Близькому Сході.
- Він доручив відтермінувати удари на 5 днів.
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та насрати на купу закатованих та зниклих безвісті персів. насрати на деспотію релігійних фанатиків.
ціни на нафту, от що головне!
ех, каллас каллас.....
так, шо, естонія готуйся бути зруйнованою покинутою та забутою!