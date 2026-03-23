Новости Сводка Генштаба Боевые действия на Покровском направлении
За сутки произошло 152 боевых столкновения: на Покровском направлении ВСУ отразили 27 вражеских атак, - Генштаб

152 атаки за сутки: враг наступает по всей линии соприкосновения

С начала суток понедельника, 23 марта, произошло 152 боевых столкновения. Силы обороны продолжают сдерживать врага, уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал оккупантов, нанося систематические огневые удары.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес 51 авиационный удар – сбросил 160 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 5567 дронов-камикадзе и осуществил 2708 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня Силы обороны отразили 13 вражеских штурмов. Кроме того, противник осуществил 94 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один – с применением реактивных систем залпового огня.

Бои на Харьковщине

  • На Купянском направлении враг шесть раз атаковал вблизи населенных пунктов Петропавловка, Боровская Андреевка, Новоплатоновка и Богуславка. В настоящее время продолжается одно боевое столкновение.
  • На Лиманском направлении с начала суток враг трижды атаковал позиции наших защитников вблизи Дибровы и Дробишевого. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.

Бои на востоке

На Славянском направлении противник семь раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Ямполь, Рай-Александровка, Платоновка и Разниковка.

На Краматорском направлении сегодня активных наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении оккупанты 16 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Клебан-Бика, Софиевки, Иванополья и в сторону Новопавловки.

Силы обороны с начала суток отразили 27 штурмовых действий врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Торецкое, Родинское, Мирноград, Гришино, Покровск, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Новоалександровка и Светлое. Три боестолкновения еще не завершены.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 44 оккупанта и 22 – ранены; уничтожено три единицы автомобильного транспорта и пять единиц специальной техники, повреждено шесть единиц автомобильной техники. Уничтожено или подавлено 147 БПЛА различных типов.

На Александровском направлении оккупанты 10 раз пытались улучшить свое положение, атакуя в районах населенных пунктов Александроград, Степовое, Новогригоровка, Красногорское и Злагода. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор. Авиационные удары управляемыми бомбами были нанесены по районам населенных пунктов Алексеевка, Ивановка, Покровское и Александровка.

Обстановка на юге

  • На Гуляйпольском направлении произошло 16 атак оккупантов в районах Еленокстантиновки, Зализничного, Гуляйполя, Варваровки, Зеленого, Святопетровки и Мирного. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Воздвижская, Бабаши, Даниловка, Заливое, Гуляйпольское и Долинка. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.
  • На Ореховском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано. Враг нанес авиаудары по району населенного пункта Орехов.
  • На Приднепровском направлении наши защитники успешно отразили одну вражескую атаку.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

