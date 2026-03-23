За сутки произошло 152 боевых столкновения: на Покровском направлении ВСУ отразили 27 вражеских атак, - Генштаб

С начала суток понедельника, 23 марта, произошло 152 боевых столкновения. Силы обороны продолжают сдерживать врага, уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал оккупантов, нанося систематические огневые удары.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес 51 авиационный удар – сбросил 160 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 5567 дронов-камикадзе и осуществил 2708 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня Силы обороны отразили 13 вражеских штурмов. Кроме того, противник осуществил 94 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один – с применением реактивных систем залпового огня.

Читайте также: Зафиксировано 54 боестолкновения, из них 21 – на Покровском направлении, – Генштаб

Бои на Харьковщине

На Купянском направлении враг шесть раз атаковал вблизи населенных пунктов Петропавловка, Боровская Андреевка, Новоплатоновка и Богуславка. В настоящее время продолжается одно боевое столкновение.

На Лиманском направлении с начала суток враг трижды атаковал позиции наших защитников вблизи Дибровы и Дробишевого. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.

Бои на востоке

На Славянском направлении противник семь раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Ямполь, Рай-Александровка, Платоновка и Разниковка.

На Краматорском направлении сегодня активных наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении оккупанты 16 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Клебан-Бика, Софиевки, Иванополья и в сторону Новопавловки.

Силы обороны с начала суток отразили 27 штурмовых действий врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Торецкое, Родинское, Мирноград, Гришино, Покровск, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Новоалександровка и Светлое. Три боестолкновения еще не завершены.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 44 оккупанта и 22 – ранены; уничтожено три единицы автомобильного транспорта и пять единиц специальной техники, повреждено шесть единиц автомобильной техники. Уничтожено или подавлено 147 БПЛА различных типов.

На Александровском направлении оккупанты 10 раз пытались улучшить свое положение, атакуя в районах населенных пунктов Александроград, Степовое, Новогригоровка, Красногорское и Злагода. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор. Авиационные удары управляемыми бомбами были нанесены по районам населенных пунктов Алексеевка, Ивановка, Покровское и Александровка.

Читайте также: На фронте произошло 116 боевых столкновений: враг наиболее активен на Покровском направлении, - Генштаб

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 16 атак оккупантов в районах Еленокстантиновки, Зализничного, Гуляйполя, Варваровки, Зеленого, Святопетровки и Мирного. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Воздвижская, Бабаши, Даниловка, Заливое, Гуляйпольское и Долинка. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.

На Ореховском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано. Враг нанес авиаудары по району населенного пункта Орехов.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно отразили одну вражескую атаку.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Читайте также: С начала суток враг 116 раз атаковал позиции украинских защитников, - Генштаб