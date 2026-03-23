С начала суток враг 116 раз атаковал позиции украинских защитников, - Генштаб

С начала суток понедельника, 23 марта, на фронте произошло 116 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Обстрелы приграничных территорий продолжаются. Сегодня в Сумской области подверглись ударам населенные пункты Товстодубовое, Вольная Слобода, Коренек, Рыжевка, Искрисковщина, Прогресс, Голишевское, Горки, Казачье, Стариково, Шпиль. В Черниговской области под обстрел попала Михальчина Слобода.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло 13 боевых столкновений, кроме того, враг осуществил 42 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал вблизи населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора и Старица.

На Купянском направлении противник совершил шесть штурмов позиций наших войск вблизи населенных пунктов Петропавловка, Боровская Андреевка, Новоплатоновка и Богуславка. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.

Бои на востоке

На Лиманском направлении с начала суток враг предпринял одну попытку улучшить свое положение вблизи населенного пункта Диброва, успеха не добился.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили три вражеских штурма в районах населенных пунктов Ямполь, Платоновка и Ризниковка. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Краматорском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики осуществили тринадцать наступательных действий вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Клебан-Бика и в сторону Новопавловки. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

Силы обороны с начала суток отразили семнадцать штурмовых действий врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Гришино, Покровск, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Новоалександровка, Светлое. Одно боестолкновение еще не завершено.

На Александровском направлении враг совершил семь наступательных действий в районах населенных пунктов Степовое, Новогригоровка, Красногорское и Злагода. Авиационные удары управляемыми бомбами были нанесены по районам населенных пунктов Ивановка, Покровское и Александровка.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении произошло тринадцать атак в районах Еленокстантиновки, Зализничного, Гуляйполя, Варваровки, Зеленого, Святопетровки и Мирного. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Воздвижская, Бабаши, Даниловка, Гуляйпольское и Долинка.

На Ореховском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано. Враг нанес авиаудары по районам населенного пункта Орехов.

На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не фиксируется.

"Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", — добавили в Генштабе.

