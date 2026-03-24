Наиболее активные боевые действия зафиксированы на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Силы обороны отражают попытки оккупантов укрепить свои позиции и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике на различных участках фронта. За сутки на фронте зафиксировано 168 боевых столкновений

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес один ракетный удар, применив четыре ракеты, а также 75 авиационных ударов, сбросив 255 управляемых авиабомб. Кроме того, он применил 9027 дронов-камикадзе и осуществил 3727 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 86 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов:

Бачевск Сумской области;

Просяна, Алексеевка, Ивановка, Покровское, Александровка Днепропетровской области;

Верхняя Терса, Воздвижская, Бабаши, Даниловка, Заливое, Гуляйпольское, Орехов, Долинка и Омельник Запорожской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 13 боевых столкновений, противник осуществил 85 обстрелов, из которых три – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Старица и Охримовка.

На Купянском направлении агрессор шесть раз атаковал вблизи населенных пунктов Петропавловка, Боровская Андреевка, Новоплатоновка и Богуславка.

На Лиманском направлении противник атаковал пять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Лимана, Дибровы и Дробишевого.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь, Рай-Александровка, Платоновка и Разниковка.

На Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

На Константиновском направлении враг совершил 17 атак вблизи Константиновки, Плещиевки, Ильиновки, Клебан-Бика, Софиевки, Иванополья и в сторону Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 34 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Родинское, Мирноград, Гришино, Покровск, Филия, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Новоалександровка и Светлое.

На Александровском направлении противник десять раз атаковал в районах населенных пунктов Александроград, Степовое, Новогригоровка, Красногорское и Злагода.

На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак оккупантов в районах Еленокстантиновки, Зализнычного, Гуляйполя, Варваровки, Зеленого, Святопетровки и Мирного.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки активных наступательных действий противника не зафиксировано.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили одну вражескую атаку вблизи острова Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 6 районов сосредоточения личного состава, пункт управления беспилотными летательными аппаратами и командно-наблюдательный пункт оккупантов.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 890 человек. Также враг потерял шесть танков, три боевые бронированные машины, 33 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 1023 беспилотных летательных аппарата, 180 единиц автомобильной техники.