Умер самый пожилой кобзарь Украины Игорь Рачок

22 марта на 90-м году жизни скончался самый пожилой кобзарь Украины Игорь Карпович Рачок.

Об этом сообщила Талалаевская поселковая территориальная громада, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Игорь Рачок родился 25 февраля 1937 года в селе Лавирковое на Черниговщине, где и прожил свою жизнь в семье станового козака Карпа Рачка.

"Его учителями были известные кобзари Евгений Адамцевич и Федор Спивак. Помимо бандуры, он мастерски играл на гитаре, мандолине и гармошке.

Игорь Карпович был глубоко верующим человеком. Его пение было молитвой, его слово - правдой, его бандура - голосом Украины. В его песнях звучала история - козацкая слава, народная боль, борьба и надежда. Он не искал славы, но стал голосом памяти. Не стремился к признанию, но оставил после себя глубокий духовный след", - отметили в общине.

В ноябре 2008 года Рачку присвоено звание Заслуженного работника культуры Украины за весомый личный вклад в развитие украинской культуры, популяризацию кобзарства и бандурного искусства, весомые творческие достижения.

Похоронили кобзаря в родном селе Лавирково.

😢
24.03.2026 15:59 Ответить
Царство Небесне Кобзаре!
24.03.2026 16:05 Ответить
Вічний спокій душі кобзаря Ігоря Карповича...🙏
24.03.2026 16:10 Ответить
Співчуваємо рідним померлого Кобзаря... Вічна Память
24.03.2026 16:26 Ответить
Велика Людина Ігор Рачок , Віра і Правда була з ним завжди ...Талант національного співу... Царстве Небесне !!! 😢
24.03.2026 16:31 Ответить
 
 