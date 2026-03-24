Помер найстаріший кобзар України Ігор Рачок
22 березня на 90-му році життя помер найстаріший кобзар України Ігор Карпович Рачок.
Про це повідомила Талалаївська селищна територіальна громада, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Ігор Рачок народився 25 лютого 1937 року в селі Лавіркове на Чернігівщині, де й прожив своє життя у родині станового козака Карпа Рачка.
"Його вчителями були відомі кобзарі Євген Адамцевич та Федір Співак. Крім бандури, він майстерно грав на гітарі, мандоліні та гармошці.
Ігор Карпович був глибоко віруючою людиною. Його спів був молитвою, його слово - правдою, його бандура - голосом України. У його піснях звучала історія - козацька слава, народний біль, боротьба і надія. Він не шукав слави, але став голосом пам’яті. Не прагнув визнання, але залишив по собі глибокий духовний слід", - зазначили в громаді.
У листопаді 2008 року Рачку присвоєно звання Заслуженого працівника культури України за вагомий особистий внесок у розвиток української культури, популяризацію кобзарства та бандурного мистецтва, вагомі творчі здобутки.
Поховали кобзаря у рідному селі Лавіркове.
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