Помер найстаріший кобзар України Ігор Рачок

22 березня на 90-му році життя помер найстаріший кобзар України Ігор Карпович Рачок.

Про це повідомила Талалаївська селищна територіальна громада, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Ігор Рачок народився 25 лютого 1937 року в селі Лавіркове на Чернігівщині, де й прожив своє життя у родині станового козака Карпа Рачка.

"Його вчителями були відомі кобзарі Євген Адамцевич та Федір Співак. Крім бандури, він майстерно грав на гітарі, мандоліні та гармошці.

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Ігор Карпович був глибоко віруючою людиною. Його спів був молитвою, його слово - правдою, його бандура - голосом України. У його піснях звучала історія - козацька слава, народний біль, боротьба і надія. Він не шукав слави, але став голосом пам’яті. Не прагнув визнання, але залишив по собі глибокий духовний слід", - зазначили в громаді.

У листопаді 2008 року Рачку присвоєно звання Заслуженого працівника культури України за вагомий особистий внесок у розвиток української культури, популяризацію кобзарства та бандурного мистецтва, вагомі творчі здобутки.

Поховали кобзаря у рідному селі Лавіркове.

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