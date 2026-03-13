Відомий український еколог Володимир Борейко загинув у ДТП під Києвом
У ДТП під Києвом загинув відомий український еколог Володимир Борейко.
Про це у Facebook повідомила його дружина Ольга Мусафірова, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"У ДТП під Києвом загинув мій чоловік, Володимир Борейко, знаний український еколог.
Про час та місце поховання наша родина повідомить додатково", - зазначила вона.
Що відомо про Володимира Борейка?
Володимир Борейко - відомий український еколог, природоохоронний діяч, публіцист і громадський активіст. Обіймав посаду директора громадської організації "Київський еколого-культурний центр", головний редактор Гуманітарно-екологічного журналу, заснованого в 1999 р. Заслужений природоохоронець України.
Автор понад 200 книг на екологічну, природоохоронну, зоозахисну, екофілософську та історичну тематику
Протягом своєї інспекторської діяльності затримав понад 2000 браконьєрів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль