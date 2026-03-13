Відомий український еколог Володимир Борейко загинув у ДТП під Києвом

У ДТП під Києвом загинув відомий український еколог Володимир Борейко.

Про це у Facebook повідомила його дружина Ольга Мусафірова, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"У ДТП під Києвом загинув мій чоловік, Володимир Борейко, знаний український еколог.

Про час та місце поховання наша родина повідомить додатково", - зазначила вона.

Читайте: Смертельна ДТП в Прилуках: суд залишив поліцейську під вартою до 3 квітня

Що відомо про Володимира Борейка?

Володимир Борейко - відомий український еколог, природоохоронний діяч, публіцист і громадський активіст. Обіймав посаду директора громадської організації "Київський еколого-культурний центр", головний редактор Гуманітарно-екологічного журналу, заснованого в 1999 р. Заслужений природоохоронець України.

Автор понад 200 книг на екологічну, природоохоронну, зоозахисну, екофілософську та історичну тематику

Протягом своєї інспекторської діяльності затримав понад 2000 браконьєрів.

Читайте: Унаслідок ДТП за участі прокурора на Львівщині загинула дитина, ще одна госпіталізована, - Кравченко