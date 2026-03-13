РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10341 посетитель онлайн
Новости ДТП
3 965 5

Известный украинский эколог Владимир Борейко погиб в ДТП под Киевом

Погиб известный украинский эколог Владимир Борейко

В ДТП под Киевом погиб известный украинский эколог Владимир Борейко.

Об этом в Facebook сообщила его жена Ольга Мусафирова, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"В ДТП под Киевом погиб мой муж, Владимир Борейко, известный украинский эколог.

О времени и месте похорон наша семья сообщит дополнительно", — отметила она.

Читайте: Смертельное ДТП в Прилуках: суд оставил полицейскую под стражей до 3 апреля

Что известно о Владимире Борейко?

Владимир Борейко — известный украинский эколог, природоохранный деятель, публицист и общественный активист. Занимал должность директора общественной организации "Киевский эколого-культурный центр", главный редактор Гуманитарно-экологического журнала, основанного в 1999 г. Заслуженный природоохранник Украины.

Автор более 200 книг по экологической, природоохранной, зоозащитной, экофилософской и исторической тематике.

За время своей инспекторской деятельности задержал более 2000 браконьеров.

Читайте: В результате ДТП с участием прокурора во Львовской области погиб ребенок, еще один госпитализирован, — Кравченко

Погиб известный украинский эколог Владимир Борейко

Автор: 

ДТП (295) смерть (829) Борейко Владимир (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Світла пам'ять !😥
показать весь комментарий
13.03.2026 14:48 Ответить
А можете опублікувати статтю про мого песика, який загинув у жорстокій боротьбі з автомобілем на дорозі. Він ж також боровся за екологію, не дарма ж кинувся на поїжджаючий автомобіль. Він не займався писаниною, а дійсно кинувся в боротьбу з забруднювачем екології.
показать весь комментарий
13.03.2026 15:53 Ответить
Инспектор - синоним сборщик хабарей,покажите автомобиль эколога и обстоятельства ДТП.
показать весь комментарий
13.03.2026 16:00 Ответить
Вічна Пам'ять... Тільки ДТП не випадкове??? Велика людина була🙏
показать весь комментарий
13.03.2026 16:02 Ответить
 
 