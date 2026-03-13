Известный украинский эколог Владимир Борейко погиб в ДТП под Киевом

В ДТП под Киевом погиб известный украинский эколог Владимир Борейко.

Об этом в Facebook сообщила его жена Ольга Мусафирова, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"В ДТП под Киевом погиб мой муж, Владимир Борейко, известный украинский эколог.

О времени и месте похорон наша семья сообщит дополнительно", — отметила она.

Читайте: Смертельное ДТП в Прилуках: суд оставил полицейскую под стражей до 3 апреля

Что известно о Владимире Борейко?

Владимир Борейко — известный украинский эколог, природоохранный деятель, публицист и общественный активист. Занимал должность директора общественной организации "Киевский эколого-культурный центр", главный редактор Гуманитарно-экологического журнала, основанного в 1999 г. Заслуженный природоохранник Украины.

Автор более 200 книг по экологической, природоохранной, зоозащитной, экофилософской и исторической тематике.

За время своей инспекторской деятельности задержал более 2000 браконьеров.

Читайте: В результате ДТП с участием прокурора во Львовской области погиб ребенок, еще один госпитализирован, — Кравченко