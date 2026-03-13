Известный украинский эколог Владимир Борейко погиб в ДТП под Киевом
В ДТП под Киевом погиб известный украинский эколог Владимир Борейко.
Об этом в Facebook сообщила его жена Ольга Мусафирова, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"В ДТП под Киевом погиб мой муж, Владимир Борейко, известный украинский эколог.
О времени и месте похорон наша семья сообщит дополнительно", — отметила она.
Что известно о Владимире Борейко?
Владимир Борейко — известный украинский эколог, природоохранный деятель, публицист и общественный активист. Занимал должность директора общественной организации "Киевский эколого-культурный центр", главный редактор Гуманитарно-экологического журнала, основанного в 1999 г. Заслуженный природоохранник Украины.
Автор более 200 книг по экологической, природоохранной, зоозащитной, экофилософской и исторической тематике.
За время своей инспекторской деятельности задержал более 2000 браконьеров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль