Теневой флот РФ насчитывает около 1500 танкеров – под санкциями уже более 610, – Минобороны

Теневой флот России финансирует войну: Украина работает с партнерами над его блокированием

Около 1500 танкеров в настоящее время составляют так называемый теневой флот России, который позволяет агрессору продавать нефть в обход санкций, а полученные деньги направлять на войну против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Перекрытие этого канала является одним из приоритетов Плана войны Украины.

Наше государство сейчас активно работает во взаимодействии с партнерами над стратегией противодействия теневому флоту, совместными действиями в море и усилением санкций.

Кроме того, усилия направлены на то, чтобы законодательство европейских стран позволяло не только останавливать такие суда, но и блокировать их, а также конфисковывать нефть.

Более 610 танкеров теневого флота уже оказались под санкциями.

Опасность теневого флота России

Доходы от продажи нефти через "теневые" схемы, по разным оценкам, могут составлять до 35-40% федерального бюджета РФ. Эти средства идут на закупку, например, чипов для ракет "Калибр", производство дронов типа "Шахед", "Герань", которыми Россия наносит удары по Украине, а также на выплаты по контрактам солдатам.

Кроме того, каждый нефтяной танкер теневого флота представляет угрозу для экологии стран, у берегов которых он проходит, из-за своего возраста и технического состояния.

більше цікавить скільки вже на дні і скільки взяли на абордаж ?
24.03.2026 21:45 Ответить
під санкціями міноборони, це під прицілом, чи попіздєть від фьодорова?
24.03.2026 21:46 Ответить
а шо, від санкцій вони тонуть ? ))
24.03.2026 21:48 Ответить
По 10 дронів на танкер - і згасне світло під кокошником. Але ж тоді міндичі скнітимуть у злиднях на віслючій стайні.
24.03.2026 21:50 Ответить
Кацапстан- ракова пухлина планети.
24.03.2026 22:01 Ответить
Українські дрони повинні потопити ті 1500 суден, це будуть найкращі санкції від України
24.03.2026 22:03 Ответить
Краще від міноборони не статистику,а потоплені корита расоссії
24.03.2026 22:07 Ответить
Неважлива цифра кількості ,,тіньових,, російських суден. Важливий підхід до санкцій. Якщо вони паперові як було вже протягом 4 останніх років то так і буде продовжуватись. Той санкційний ,,удав,, про який весь час говорили мусить здохнути. Має бути блискавичний звір, який спочатку вбиває, а потім вже вирішує їсти жертву чи полювати іншу. Мають бути закриті порти вигрузки нафтопродуктів росії. Тобто, вихід забункерованого судна тільки з міжнародним дозволом. Бо вишукувати серед тисяч танкерів ті, які на добу по три рази змінюють установчі дані не має сенсу. Потрібно створити ,,біли списки,, суден які можуть бути задіяні в транспортуванні російської нафти-газу. Всі інші під ніж.
24.03.2026 22:10 Ответить
 
 