Теневой флот РФ насчитывает около 1500 танкеров – под санкциями уже более 610, – Минобороны
Около 1500 танкеров в настоящее время составляют так называемый теневой флот России, который позволяет агрессору продавать нефть в обход санкций, а полученные деньги направлять на войну против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.
Перекрытие этого канала является одним из приоритетов Плана войны Украины.
Более 610 танкеров под санкциями
Наше государство сейчас активно работает во взаимодействии с партнерами над стратегией противодействия теневому флоту, совместными действиями в море и усилением санкций.
Кроме того, усилия направлены на то, чтобы законодательство европейских стран позволяло не только останавливать такие суда, но и блокировать их, а также конфисковывать нефть.
Более 610 танкеров теневого флота уже оказались под санкциями.
Опасность теневого флота России
Доходы от продажи нефти через "теневые" схемы, по разным оценкам, могут составлять до 35-40% федерального бюджета РФ. Эти средства идут на закупку, например, чипов для ракет "Калибр", производство дронов типа "Шахед", "Герань", которыми Россия наносит удары по Украине, а также на выплаты по контрактам солдатам.
Кроме того, каждый нефтяной танкер теневого флота представляет угрозу для экологии стран, у берегов которых он проходит, из-за своего возраста и технического состояния.
Подробнее о том, как работает теневой флот России и как он позволяет финансировать войну против нашего государства, читайте по ссылке в разъяснении Министерства обороны Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль