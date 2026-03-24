Теневой флот РФ насчитывает около 1500 танкеров – под санкциями уже более 610, – Минобороны

Около 1500 танкеров в настоящее время составляют так называемый теневой флот России, который позволяет агрессору продавать нефть в обход санкций, а полученные деньги направлять на войну против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Перекрытие этого канала является одним из приоритетов Плана войны Украины.

Наше государство сейчас активно работает во взаимодействии с партнерами над стратегией противодействия теневому флоту, совместными действиями в море и усилением санкций.

Кроме того, усилия направлены на то, чтобы законодательство европейских стран позволяло не только останавливать такие суда, но и блокировать их, а также конфисковывать нефть.

Более 610 танкеров теневого флота уже оказались под санкциями.

Опасность теневого флота России

Доходы от продажи нефти через "теневые" схемы, по разным оценкам, могут составлять до 35-40% федерального бюджета РФ. Эти средства идут на закупку, например, чипов для ракет "Калибр", производство дронов типа "Шахед", "Герань", которыми Россия наносит удары по Украине, а также на выплаты по контрактам солдатам.

Кроме того, каждый нефтяной танкер теневого флота представляет угрозу для экологии стран, у берегов которых он проходит, из-за своего возраста и технического состояния.

