Тіньовий флот РФ налічує близько 1500 танкерів – під санкціями вже понад 610, - Міноборони

Близько 1500 танкерів нині становлять так званий тіньовий флот росії, який дозволяє агресору продавати нафту в обхід санкцій, а отримані гроші спрямовувати на війну проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.

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Понад 610 танкерів під санкціями

Наша держава нині активно працює у взаємодії з партнерами над стратегією протидії тіньовому флоту, спільними діями у морі та посиленням санкцій.

Крім того, зусилля спрямовані на те, щоб законодавство європейських країн дозволяло не тільки зупиняти такі судна, але й блокувати їх та конфісковувати нафту.

Понад 610 танкерів тіньового флоту вже опинилися під санкціями.

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Небезпека тіньового флоту росії

Доходи від продажу нафти через "тіньові" схеми, за різними оцінками, можуть формувати до 35-40% федерального бюджету рф. Ці кошти йдуть на закупівлю, наприклад, чипів для ракет "Калібр", виробництво дронів типу "Шахед", "Герань", якими росія бʼє по Україні, а також на виплати контрактів солдатам.

Крім того, кожен нафтовий танкер тіньового флоту є загрозою для екології країн, біля берегів яких воно проходить, через вік і технічний стан.

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Детальніше про те, як працює тіньовий флот росії та як він дає змогу фінансувати війну проти нашої держави, читайте за посиланням у роз’ясненні Міністерства оборони України.