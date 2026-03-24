Тіньовий флот РФ налічує близько 1500 танкерів – під санкціями вже понад 610, - Міноборони
Близько 1500 танкерів нині становлять так званий тіньовий флот росії, який дозволяє агресору продавати нафту в обхід санкцій, а отримані гроші спрямовувати на війну проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.
Перекриття цього каналу є одним із пріоритетів Плану війни України.
Понад 610 танкерів під санкціями
Наша держава нині активно працює у взаємодії з партнерами над стратегією протидії тіньовому флоту, спільними діями у морі та посиленням санкцій.
Крім того, зусилля спрямовані на те, щоб законодавство європейських країн дозволяло не тільки зупиняти такі судна, але й блокувати їх та конфісковувати нафту.
Понад 610 танкерів тіньового флоту вже опинилися під санкціями.
Небезпека тіньового флоту росії
Доходи від продажу нафти через "тіньові" схеми, за різними оцінками, можуть формувати до 35-40% федерального бюджету рф. Ці кошти йдуть на закупівлю, наприклад, чипів для ракет "Калібр", виробництво дронів типу "Шахед", "Герань", якими росія бʼє по Україні, а також на виплати контрактів солдатам.
Крім того, кожен нафтовий танкер тіньового флоту є загрозою для екології країн, біля берегів яких воно проходить, через вік і технічний стан.
Детальніше про те, як працює тіньовий флот росії та як він дає змогу фінансувати війну проти нашої держави, читайте за посиланням у роз’ясненні Міністерства оборони України.
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